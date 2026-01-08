明星高中墜樓案！16歲男倒臥人行道亡 校方急發內部信

台北市一所私立貴族高中8日下午發生一起墜樓事件。（示意圖／翻攝自pixabay）





台北市一所明星高中8日下午發生一起墜樓事件，一名約16歲的男學生於校內高處墜落，經緊急送往國泰醫院搶救後仍宣告不治。警方已介入調查，相關經過與原因仍待釐清。校方也緊急發內部信，說明該次事件並安撫師生情緒。

一名約16歲的男學生於校內高處墜落，經緊急送往國泰醫院搶救後仍宣告不治。（示意圖／翻攝自pixabay）

校方表示，事發於下午3時44分，第一時間即啟動緊急應變機制，由校長與相關人員陪同學生就醫，並同步通報教育局。教育局學務校安室人員也趕赴醫院關心，提供必要協助。

事件發生後，校方迅速向全校師生與家長發出說明信，表達震驚與不捨，並提醒面對突發意外，學生可能出現多種情緒反應，如震驚、悲傷、失眠、焦慮、注意力下降，甚至出現否認、憤怒或自責等情緒，這些皆屬常見且正常的心理反應，鼓勵同學接納自身感受。

事件發生後，校方迅速向全校師生與家長發出說明信。（示意圖／翻攝自pixabay）

校方與輔導室也提出因應建議，包含與信任的老師、同學或家人分享心情，維持規律作息與均衡飲食，並透過運動、閱讀、繪畫、音樂等日常活動穩定情緒。另建議可隨身攜帶能帶來安心感的小物，協助減緩不安。

警方已介入調查，相關經過與原因仍待釐清。（示意圖／翻攝自pixabay）

信中同時提醒，同學應先照顧好自身身心狀態，待情緒穩定後再關心與陪伴他人。若不安、焦慮等狀況持續超過一個月，且已影響生活與學習，應主動向家人或學校輔導室尋求專業協助。校方也呼籲家長，在陪伴孩子之前，先照顧好自身狀態，才能更好地承接孩子的情緒。相關單位將持續提供必要的心理支持與後續關懷，協助校園恢復穩定。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

