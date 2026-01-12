明星高中學生墜樓亡！校方強化安全措施 防再有憾事

台北市大安區一所明星私中近日發生一起學生墜樓事件。（示意圖／Pexels）





台北市大安區一所明星私中，近日發生一起學生墜樓事件。校方昨（11）日宣布，已完成多項安全強化工程，也將繼續強化校園安全，防止再發生憾事。

該校8日發生一起學生墜亡事件，一名16歲男學生從校內高處墜落，送醫不治身亡。據《ETtoday新聞雲》報導，當天目擊民眾表示，他正在校門附近等著接孩子，突然聽見一聲巨響，後來才得知有人墜樓。

校方在事發當天就向全校師生、家長發出說明信，除了表達震驚跟不捨，也提醒學生們注意自身身心狀態，如果不安、焦慮持續過久並影響到生活，應主動向家長或是學校輔導室提出求助，也同步通報教育局。

校方已完成的安全強化工程

校方表示，在事件發生之後，已全面檢視校園內恐有安全疑慮的角落，並於10日晚間完成多項安全強化工程，包含全面封閉廁所窗戶，只保留氣窗用來通風，以及在各間教室裝設對外窗開窗限位器，限制對外窗打開的幅度。另外在各棟樓通往頂樓的通道門，全都增設電子門禁管制、警報系統，也會在教室陽台、空橋、戶外樓梯加裝隱形鐵窗。

校方強調，在符合消防法跟建築法前提，將持續強化校園安全，避免憾事再發生。

