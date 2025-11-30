明星高中生墜樓悲劇！同校家長律師沉痛發聲：再和爸媽說說話，好嗎？

生活中心／程正邦報導

台北市明星高中上月27日晚自習時，一名高三女生墜樓送醫不治。（示意圖／翻攝自pixabay）

校園自習驚傳墜樓 社會輿論急尋「情緒出口」

台北市一所知名女子高中於日前發生不幸憾事，一名高三女學生在校內晚自習期間，突然從高樓墜下，送醫搶救後仍宣告不治。這起校園悲劇迅速震驚社會，同時也再次引發公眾對明星高中學生心理壓力與家庭教育的關注。

針對這起事件，其孩子同樣就讀該校的律師王至德，透過臉書粉專「法老王 - 王至德律師」發文，表達了深切的感嘆與呼籲。他沉痛指出，面對這樣的悲劇，公眾不應該第一時間將箭頭指向父母，並呼籲社會理解明星高中學生壓力來源的複雜性。

廣告 廣告

考上明星高中學生都很優秀，壓力最大的是來自同儕比較，而非父母。（示意圖）

壓力來源不單純：課業、同儕、情感交織的青春風暴

王至德律師在文中深入分析，高中生的心理壓力遠非單純的課業所致。他指出，對於該校等頂尖學府的學生而言，壓力通常涵蓋以下多個層面：

* 課業與父母期待： 壓力多來自於自我要求高，以及不想讓父母失望的期待壓力。

* 同儕關係： 包括被霸凌、被排擠感，或是對自身人際關係的不快樂。

* 情感與家庭： 情竇初開的不如意，以及與家人間關係所帶來的緊張壓力。

王至德強調，許多人習慣性地將壓力來源歸咎於家長給予過度的學業壓力，甚至呼籲所有明星高中家長放手，「想來他是把高中生想得太簡單了。」王至德認為，在許多人的刻板印象下，父母總是「被推到第一線作為大家嘆惜孩子離去的情緒出口」，這對許多已盡力的家長並不公平。

王至德律師的女兒也唸該所明星高中，他向徬徨的學子喊話：「再和爸媽說說話，好嗎？」（示意圖／pixabay）

家長心聲：活著就好！認知差異成隔閡

王至德分享了自身與其他「學霸孩子家長」的真實接觸經驗。他發現，許多明星高中學生的家長並非社會刻板印象中「一直在逼孩子唸書、補習」的虎爸虎媽。

他透露，少數家長和他一樣從未要求孩子考上頂尖高中，「我們都曾經跟孩子說過，如果唸不下去就不要唸了，活著就好！」他觀察到，多數家長採取「不要逼孩子唸書，孩子想唸自己就會唸了」的態度，而校方也持續呼籲要讓孩子自由發展。許多校友亦公開分享，課業壓力多半是來自於同儕間的競爭與對自我的期許。

王至德也分享了一則家長與孩子的對話：一位家長平時 99% 的話題都與課業無關，卻只因問了一句「妳覺得妳的段考成績如何？」孩子卻回應「妳這樣問我的壓力好大」。他感慨，儘管家長自覺已經盡量不給壓力，孩子的感受卻仍是「來自父母的壓力」，這之間的認知差異，似乎是親子溝通中難以逾越的鴻溝。

律師對所有學生的呼喚：「再和爸媽說說話，好嗎？」

王至德在文章末尾，將最深沉的呼喚獻給了所有承受著巨大壓力的學生。他相信，家長們都是以自認為最好的方式愛著孩子，即使方式不適合，也願意隨時調整，因為「孩子活著就好」。

他沉痛喊話：「妳們的爸媽都是愛妳們的，無庸置疑，他們也都會認同當妳『站在風很大，讓妳害怕的地方』的時候，只要妳不跳，他們什麼都願意給妳或不給妳，拜託，再和他們說說話，好嗎？」希望透過這句溫柔而堅定的懇求，能拉住徘徊在邊緣的年輕生命。

更多三立新聞網報導

台南連環火警！城西二期掩埋場再陷火海 黃偉哲親赴現場

北海道獵殺960頭熊創紀錄！太平間「熊屍堆戶外」 農林課長崩潰

雅加達頒布「狗肉禁令」引爭議！饕客嗆：上帝創造狗就是讓人吃

泰女棄嬰藏屋下！遭巨蜥拖出啃屍 19歲生母辯稱「不知懷孕」

