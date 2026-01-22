明星高中畢旅學生留負評酸「菜都涼拌」 業者澄清：上菜時是熱的

屏東縣 / 綜合報導

北部一所明星高中到墾丁畢業旅行，到每年都會光顧的合菜餐廳用餐，但事後店家GOOGLE評論卻被狂刷一星負評，學生抱怨每一道菜都是涼的，對此業者出面解釋，當天上菜確實是端熱的上桌，只是學生分批進來，全部集合後部份菜色可能就涼了，而校方也緩頰，大部分學生反映都還好。

傍晚時分，來自北部明星高中的學生一群一群走進餐廳，依序入座準備用餐，沒多久餐廳員工端著佳餚上菜，沒想到吃完飯送走了學生團，店家估狗評論卻被狂刷負評，評論區被一星留言洗版，猛酸餐廳每道菜都是涼拌吧，有蒸汽浴的柳丁實在難以下嚥，肉全部都是涼的，別人是溫體牛，他是溫體柳丁。

被抱怨的是屏東墾丁這間合菜餐廳，餐廳業者王先生說：「我們就是4點40分開始上菜，上完菜老師有進來摸那個菜都是熱的，全部的學生集合了，下來可能是5點多一點。」走進廚房在火爐上的料理，持續點火加熱中，餐廳業者解釋，當天確實是端熱騰騰的料理上桌，只是一次席開40、50桌，學生分批進來有部分菜色涼掉了。

餐廳業者王先生說：「蒸魚的旁邊你要點火，點火當然柳丁會感應到那個熱度(變溫體)，(刷一星)不予置評，因為這個言論自由。」校方人員說：「只有少部分的學生，也許是中午的用餐時間比較晚結束，所以會覺得那些菜食對他們來講是比較吃不下的，炸物的部分會稍微會覺得有點冷，但是都還是可以。」

業者透露，其實這所明星高中每年都會來，今年畢旅再度光顧，沒想到用餐完後被狂刷一星評論再掀話題，有網友直說這不是第一次，好像變成了學校的傳統，對於學生來說畢業旅行，也因為這次事件，多了另類的插曲。

