明晚再迎一波冷氣團 高山仍可望飄雪 下周連5天回暖

影響台灣超過一星期的強烈大陸冷氣團終於在今天(9日)白天逐漸減弱，不過中央氣象署提醒，明天清晨仍需留意輻射冷卻效應，而且明晚開始，又有一波大陸冷氣團南下，因此未來幾天，高山仍可望飄雪。

從元旦就開始長驅直下的強烈大陸冷氣團終於在9日白天逐漸減弱，不過氣象署提醒，10日清晨依舊會受到輻射冷卻效應影響，全台都偏寒冷，預估中部以北到宜蘭的低溫只有攝氏9到11度，南部及花東則是12到14度。

需留意的是，儘管週六白天，全台高溫都可回升到20度左右，南部更可望上看23度；但入夜後又有一波大陸冷氣團來襲，直到下周一白天才會減弱，因此這段時間，各地仍要留意高低溫的變化。氣象預報員黃恩鴻說：『(原音)明天晚上之後，一直到禮拜一(12日)清晨，是下一波大陸冷氣團南下。不過這一波冷空氣強度比較弱，帶來的水氣也不多，影響範圍也比較小，大概就是北部、東半部高溫略降。所以在周六白天，北部、宜蘭、花蓮高溫可以來到(攝氏)18-20度，禮拜日反而下降到16-17度；那在禮拜日清晨的時候，北部、宜蘭的低溫反而是略回升到13、14度，其他像中南部這裡還是有輻射冷卻影響，所以低溫可能還是有11、12度的出現。』

至於冷氣團影響期間，降雨是以基隆北海岸、北部山區、東半部到恆春半島為主，中南部山區也有些零星降雨；不過下周一晚間到下週二，水氣會稍微增多，中部以北的山區也可能會有零星降雨。因此未來幾天，高山仍有降雪的機率。黃恩鴻說：『(原音)整個降雪方面，明天整個西半部跟東北部2,500公尺以上的高山，可能也還是會有零星的降雪機率；隨後下一波就是禮拜一晚到禮拜二，中部以北3千公尺以上高山也是有零星降雪發生的機率。前往山區的朋友要特別注意！』

所幸12日白天起，全台總算可以迎來一連5天沒有冷氣團的日子，除了東半部及恆春半島有些零星短暫雨，其他各地都是多雲到晴、溫暖舒適的好天氣，高溫普遍都可以來到20度以上。只是早晚還是偏涼，局部地區在輻射冷卻效應下，低溫只有11-14度，因此西半部仍須留意日夜溫差大。