明晚刨鋪路面 南榮路280公尺人行道拓寬將完工

南榮路為主幹道二十六日刨鋪完將有嶄新面貌。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

打造南榮路廊友善道路空間，第二階段即將完成。市府提升南榮路廊帶步行品質及行車安全，辦理「南榮路基隆隧道前至南榮路三九三巷人行環境改善工程」。工程範圍總長約二百八十公尺，透過人行道拓寬、路口安全設施整合及車道配置調整，改善長期以來該路段人車爭道窘境，也為往來基隆隧道及市區民眾打造更友善的安全路廊。

工務處養護工程科長廖俊育表示，南榮路為連接市區與聯外交通的重要幹道，交通流量龐大，但既有人行空間不連貫且多處受限。市府爭取總經費二千七百餘萬元進行人行道新建與拓寬、增設行人庇護島、建置共同管溝，減少重複開挖，同步進行路面重新刨鋪。同時，考量車流交織，在南榮路南向四五五巷口增設「左轉專用道」，維持主線車流順暢，降低追撞事故發生。

廣告 廣告

南榮路為主幹道二十六日刨鋪完將有嶄新面貌。(記者王慕慈攝)

該工程雖長度僅約二百八十公尺，但施工挑戰高，路段周邊商家林立，必須克服騎樓、既有巷弄與路面之間的高低落差，確保無障礙通行環境。此外，為兼顧地方發展與民生需求，多次與民眾溝通，針對沿線店家的卸貨需求，規劃專用的卸貨車格，整併汽機車停車空間，在「通行安全」與「生活便利」之間取得最大公約數。工程預計二十六日夜間至翌日凌晨辦理路面刨鋪，完工後可提升南榮路整體市容景觀及人行安全性，營造人本交通新典範。