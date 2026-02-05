明晚急凍＋雨襲 最冷時段戰寒流！冷3天「下週又一波」

【記者黃泓哲、江宜潔／台北報導】今（5）日水氣偏少、各地天氣大多穩定，僅花東、恆春半島、宜蘭有降雨機率，另體感上白天偏暖，不過早晚氣溫仍會明顯下降，直到明（6）日晚間新一波強冷空氣南下並有機會挑戰寒流，全台又會再度變天、型態為先濕冷後轉乾冷，至於最冷時段則預計落在週日（8）至下週一（9）清晨。

中央氣象署指出，今日天氣與昨（4）日類似、全台大致多雲到晴，僅花東及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭亦有零星短暫雨；氣溫方面，白天高溫西半部26～30℃、東半部24～25℃，夜間清晨則稍涼、各地為14～18℃，其中西半部日夜溫差較大，早晚請適時增減衣物避免著涼。

不過，乾暖好天快結束了！週五（6）白天起鋒面逐漸接近，花東及恆春半島會率先出現局部短暫雨，接著中南部山區、北部、宜蘭降雨機率也會隨著時間增加，直到晚間再加上新一波強烈大陸冷氣團或寒流南下，全台天氣將明顯轉變，屆時北部及宜蘭不僅降雨廣泛、氣溫亦快速下滑。

緊接著，週日至下週一清晨為冷空氣影響最明顯時段，中部以北及宜花整天偏冷、其他地區早晚亦寒冷，預估清晨低溫：西半部及宜蘭9～15℃、花東11～17℃，白天高溫：北部及宜蘭13～18℃、中部及花蓮17～21℃、南部21～27℃、台東19～23℃，但體感上溫度仍偏低。

氣象署預報員曾昭誠也提醒，這波冷氣團強度接近寒流等級，最冷時段（週日至下週一清晨）各地低溫普遍落在9～12℃之間、台東則約13°C，其他空曠、沿海、近山區等區域溫度可能還會再降個1～2℃。

下週一白天起，冷氣團將逐漸減弱、氣溫略回升，但早晚仍偏冷；下週二（10）東半部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，中南部日夜溫差依舊明顯。

值得注意的是，下週三（11）又會有新一波東北季風增強或大陸冷氣團南下，屆時北部、東半部、恆春半島降雨機率再度提升，尤其北部及宜蘭氣溫也會有感下降，至於其他地區則為多雲到晴。

此外，原位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓（TD02），昨日晚間20時已發展為今年第2號輕度颱風「西望洋」（PENHA），其未來預計將朝西往菲律賓南部方向移動，對台灣並無直接影響。

一週（4日至11日）溫度趨勢。中央氣象署提供

一週（5日至10日）降雨趨勢。中央氣象署提供

最新（5日2時）颱風動態。中央氣象署

