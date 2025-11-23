明晚東北季風南下 北部降溫有局部短暫雨

氣象署預報員張承傳表示，「明天晚上開始東北季風會增強，所以從週二、週三到週四、週五這段時間，北部和東北部天氣會再度轉涼，白天的高溫在北台灣的話，紅色線條在週二到週五這段時間，高溫降到21、22度左右，至於低溫的部分會到大概16、17度附近。」

中南部地區在週二到週五低溫也會到16℃左右，尤其是週三清晨，中部地區可能會到14℃，中南部日夜溫差大。另外今晚到明日清晨，中南部地區可能也會有局部霧的現象，行車用路要多留意。

另外，在菲律賓東方海面的低氣壓，雖然未來可能有發展趨勢，不過是向南海方向移動，對台灣影響機率偏小。