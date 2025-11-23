明晚東北季風回馬槍！全台「斷崖式降溫」低溫恐剩14℃

【記者黃泓哲／台北報導】氣象署今指出，東北季風減弱，各地早晚仍偏涼，清晨低溫落在16到20℃，白天氣溫明顯回升，北部與宜花高溫約25到27℃，中南部與台東更可來到28到30℃。水氣也跟著減少，全台多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島與大台北山區有零星短暫雨，整體算是未來一週最穩定的一天。

不過好天氣撐不了多久。氣象署提醒，明天傍晚起東北季風再度增強，北部、宜蘭將轉涼變濕，到周五前東北季風持續影響，各地低溫將下探到14℃。氣象專家林得恩也警告，週二晚間起全台會出現「斷崖式降溫」，北部與東北部先濕後乾，體感明顯轉冷；中部與花蓮低溫約17到18℃，南部也會跌破20℃，氣溫變化非常劇烈。

氣象專家吳德榮表示，今明兩天各地白天偏暖但早晚涼，東半部仍有局部零星雨。明晚起小股東北季風南下，北台將率先轉雨、降溫。他補充，週三起東北季風一度轉乾，天氣短暫穩定，但週四又會增強帶來新一波降雨，直到週五、六才會再度轉乾、日夜溫差明顯拉大。

林得恩也提醒，這波冷空氣的變化明顯，加上天氣反覆，民眾必須留意穿著調整。他強調，雖然今天全台都是暖晴天，但周二晚間起急凍幅度大，尤其北部與東北部降溫最劇烈，建議民眾外出務必備件保暖衣物，以免著涼。

未來降雨趨勢。氣象署提供

未來氣溫趨勢。氣象署提供

今日天氣。氣象署提供

