明晚變天！這4天最凍「低溫下探5度」 挑戰入冬首波寒流
【緯來新聞網】今（4）強烈大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，西半部及東北部日夜溫差大，明天有另一強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，下周三至周六強冷空氣籠罩，將再度創入冬以來本島平地的最低氣，恐跌破5度以下，成為入冬首波「寒流」。
今強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升。（圖／中央氣象署）
氣象專家吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至明天下午冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，早晚很冷，日夜溫差大。明晨部分地區因強「輻射冷卻」，仍有10度以下低溫，應注意。明晚至週二清晨，另一波強冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。
吳德榮說明，週二上午起逐漸轉晴，「強冷空氣」緊接南下，氣溫驟降，愈晚愈冷。週三至週六「強冷空氣」籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應、猶勝前波；逐日的清晨，將再創入冬以來本島平地的最低氣溫（降至5度以下），並成為入冬首波「寒流」（台北測站≦10度）。
吳德榮特別提醒，週三至週六逐日的白天，在陽光下可能不覺得冷，但入夜氣溫驟降，常有部分地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中有年長者及心血管疾病患者，要注意照料，以保安康。
