明晚變天！週末寒流殺到「最凍時段曝」 低溫恐跌破10度

今（5）日台灣各地天氣穩定，僅迎風東部有些短暫陣雨，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。對此，天氣風險公司分析師林孝儒表示，週末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，最冷時段落在週六夜間至下週一清晨，尤其西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能，務必提前做好保暖與低溫防範。

林孝儒說明，明日白天鋒面逐漸南下接近，北台灣率先轉為多雲到陰、局部短暫陣雨，影響範圍尚不廣；晚間鋒面通過後強冷空氣接力南下，北部至東部轉為陰雨，雨勢與範圍擴大，北海岸偶有較大雨勢；中南部多為晴到多雲；白天各地高溫較今日回落約2–3度，晚間起北東部低溫降至14–15度，中南部約16–20度。

林孝儒指出，週末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，北部與東部陰有短暫陣雨，中南部多雲或局部陰，降雨以山區為主；各地明顯降溫，最冷時段落在週六夜間至下週一清晨，北部至東北部平地約10–13度，中南部平地約11–14度；西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能。

林孝儒提到，雖水氣逐步減少，但海拔3000公尺以上高山在近冰點條件下，仍可能出現短暫降雪／霰與結霜（霧淞），入山請評估裝備與路況。

林孝儒說，下週一白天至週二為冷空氣減弱空檔，各地轉晴、低溫緩回升但仍偏涼；下週三起另一波東北季風或大陸冷氣團可能南下，北東部再轉陰雨、溫度下滑，目前研判下週五至下週末可望再度轉為高壓迴流的穩定晴朗天氣。

林孝儒提醒，本週末至下週一各地寒冷，務必提前做好保暖與低溫防範，清晨與夜間外出縮短低溫暴露時間。此外，目前第2號颱風望洋（Penha）位於菲律賓東方洋面，預估週末登陸菲律賓後進入南海快速減弱消散，對台灣沒有天氣影響。

