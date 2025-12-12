明晚起轉涼！最冷時機曝 高山可能飄雪？專家這樣說

低溫天氣配圖。李政龍攝



今（12/12）、明（12/13）兩天白天東北季風影響，天氣稍涼，注意日夜溫差大，明晚起大陸冷氣團南下，中部以北及東北部氣溫下降；週日（12/14）起乾冷空氣南下，各地轉晴，而最低溫會出現在週日晚上、下週一二的清晨，可能來到10度以下，下週二三氣溫才回升。

根據氣象署指出，今天（12/12）東北季風影響，迎風面水氣增多，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區降雨明顯而持續，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、花、東地區及恆春半島也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，新竹以南仍為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，氣象署表示，西半部及東北部低溫約15至18度，花、東低溫約19度，清晨局部近山區平地及沿海、空曠地區因輻射冷卻影響，溫度可能更低一些，至於白天高溫，預測北部、東北部及東部約21至24度，整日較濕涼，其他地區仍可達26至28度，中南部日夜溫差較大。

12/12早上各地天氣。氣象署提供

此外，今東北季風影響，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

12/12-12/14三日空品區預報。環境部提供

至於之後幾天的天氣，氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，明（12/13）下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量增，轉有局部雨；週日（12/14）起乾冷空氣南下，各地轉晴朗。

吳德榮續指，週日晚、下週一（12/15）晨及下週二（12/16）晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下。下週二白天起、週三冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。

吳德榮提到，週六3500公尺以上高山，僅短暫處在微量飄雪的水氣、氣溫「臨界條件」，是否能順利飄雪，仍尚待觀察，而下週日起轉乾，條件就更差了。

