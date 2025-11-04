明晚迎「超級滿月」！ 6年來最大、最亮滿月登場

超級月亮要來了！明（5）日將有今年最大，同時也是6年來所見最大、最亮的滿月現身夜空，足足比4月時的最小滿月大了約六分之一，亮約三分之一。

臺北市天文館說明，11月5日適逢滿月，月球運行至近地點附近，21時19分月球達到「望」的位置，距離地球356,978公里，視直徑達0.57度，為今年最大滿月，比4月時的最小滿月大了約16.6%，亮度也高出約36%。

臺北天文館表示，由於月球繞行地球的軌道為橢圓形，因此地月距離會隨時間而改變，當滿月發生在地月距離最近的近地點附近時，稱為「近地點滿月」，也就是俗稱的「超級月亮」；一年中可能出現數次超級滿月，今年11、12月皆是；這次的「望」發生在5日21時19分，離通過近地點僅約9小時，與地球距離約356,978公里，月球視直徑達0.57度，也是自2019年2月以來的最大滿月。

臺北天文館說，雖然最大滿月與最小滿月有如50元和10元硬幣大小的差異，但若非並列其實不易察覺。而當滿月初昇時，在與地面景觀、建築等對比下形成的「月亮錯覺」效應，才是使其格外壯觀的主要原因。

因此臺北天文館將於明晚19時至20時，於國父紀念館前廣場舉辦「最大滿月快閃」活動，現場設置望遠鏡並安排解說，邀請民眾一同來欣賞這盈亮又壯觀的超級滿月。

責任編輯／洪季謙

