明晨低溫下探10度！ 新北、桃園、竹縣亮低溫黃燈

中央氣象署今（12）日下午4點33分發布3縣市低溫特報，受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明（13）日清晨至上午局部地區氣溫將下探10度以下。新北市、桃園市、新竹縣達黃色燈號標準，提醒民眾注意保暖措施。

中央氣象署今（12）日下午4點33分發布3縣市低溫特報。（圖／氣象署提供）

根據氣象署特報內容，此波冷氣團將使北部地區明顯降溫。黃色燈號代表平地最低氣溫攝氏10度以下，早晚天氣寒冷。氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差變化，使用瓦斯熱水器及電暖器具時應特別注意室內通風及用電安全。

氣象署特別呼籲，低溫可能導致呼吸道及心血管疾病發作，民眾應避免長時間暴露在寒冷環境中。同時也提醒各界關懷老人、遊民及弱勢族群的避寒措施，確保其安全度過低溫時段。

此外，農作物及水產養殖業者也需特別留意寒害影響。氣象署建議業者提前做好防寒準備，採取必要的保護措施，以減少可能的農業損失。

