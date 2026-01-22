明晨低溫再探10度！北東仍有雨 山區有望飄雪

強烈大陸冷氣團影響趨緩，雨勢也逐漸轉弱，剩北海岸、大台北山區、東半部有零星雨勢，但仍需注意日夜溫差大，高雄以北受輻射冷卻作用影響，局部低溫下探10度或更低。

北部及東部雨勢逐漸緩和，下週前半期有鋒面和華南雲雨區接近，降雨機率增加。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員劉沛滕表示，23日雨勢減緩，基隆北海岸、大台北山區和東半部仍有零星降雨。25日至26日環境轉東風至東南風，東半部持續有雨，27日起東北季風增強，且有鋒面通過、華南雲雨區東移，降雨範圍擴大到北部和東半部，中部也有零星雨。29日之後天氣漸回歸穩定。

此外，23日清晨的北部和宜蘭2000公尺以上山區、中部以北3000公尺以上山區有零星降雪機會，中南部則在25日至26日清晨可能出現局部霧，民眾外出要多加注意。

本週末起各地溫度些許回升。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，目前這波強烈大陸冷氣團將影響到23日清晨，中部以北22日晚間低溫下探12度，氣象署已針對高雄以北、中南部近山區發布低溫特報。

23日白天起稍微回暖，北部高溫17度至18度，中南部20度至22度，當晚又有1波降溫，中部以北為11度至12度，高雄以北局部地區受輻射冷卻影響，低溫再探10度以下，西半部還要注意日夜溫差大。預計25日晚間低溫會有些許回升。

