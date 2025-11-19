明晨低溫還有一波！ 下周冷空氣接力報到「連續凍5天」

這一波東北季風預計影響到20日。中央氣象署提供



東北季風影響，降溫明顯，北台灣的民眾幾乎都穿上厚重外套，不過強度也持續減弱中，中央氣象署預報員賴欣國表示，今晚至明天清晨這波冷空氣較強，西半部、宜蘭清晨低溫僅15、16度，但白天高溫就會回升至22度，因此明天（11／20）清晨外出，仍要注意保暖措施。另外，這周末雖然天氣回穩，但下一波東北季風將從下週一（11／24）開始影響台灣，恐再感受明顯降溫5天。

賴欣國表示，未來一周天氣變化不大，明、後天東北季風影響，但強度略為減弱，北部、東北部及東半部高溫約22度，中南部25至27度，日夜溫差大，西半部低溫約15至16度，東半部17至18度。基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有降雨，桃園以北、台東及恆春有零星短暫雨，其他地區則是多雲到晴。

至於本周六、周日（22、23日）東北季風減弱，各地明顯回溫，白天各地高溫約26至30度，但夜晚清晨低溫17、18度，早晚溫差大需多留意。

下周一（24日）起另一波東北季風增強，並持續影響到下周五（28日），賴欣國表示，下周東北季風強度沒有這周強，北部、宜蘭地區溫度略降，但中南部白天高溫較無變化。

另外，中央氣象署發出陸上強風特報，今、明天台南以北、基隆北海岸、恆春及離島有平均風力8級、陣風10級機率，提醒民眾留意。

