明晨前持續濕冷！週間好天氣回歸 週三起白天氣溫重回20度

〔記者林志怡／台北報導〕近幾天受到大陸冷氣團影響，各地再度出現低溫，北台灣更是又濕又冷。中央氣象署指出，今日各地雲量偏多，且下半天起，下雨的情況會更加明顯，但隨著明日水氣減少，以及週二白天冷氣團減弱，週間氣溫將明顯回升，天氣也轉為穩定，並一路持續至週五，直到週六下一波鋒面通過、氣溫再度下降。

中央氣象署預報員劉沛滕指出，今日台灣受到大陸冷氣團影響，北台灣整日涼冷，其他地區早晚低溫，且因華南雲系由西往東通過台灣上空，迎風面的基隆北海岸今日降雨相對較多，其他北台灣也陸續有飄雨情況。

廣告 廣告

劉沛滕說，今日中南部地區上午降雨還不明顯，但下半天至明日清晨的降雨機率提高，尤其入夜至明天清晨預計有一波降雨，另迎風面的基隆北海岸地區可能有較大雨勢，北部地區、宜蘭地區降雨時間較長，山區雨勢相對明顯。

明起華南雲系水氣減少，明日白天僅桃園以北、東半部地區有局部降雨，新竹以南地區轉為多雲，且週二起雨量進一步減少、風向轉為偏東風，僅大台北山區、基隆北海岸、東半部地區有局部降雨。

週三環境轉為東風至東南風，各地降雨持續趨緩，且天氣穩定晴朗，雨區再縮小至台東、恆春半島，好天氣預計持續至週五，直到週六下一波鋒面通過，並可能有冷氣團影響，氣溫將再度下降，但冷空氣強度仍有變化空間，有待觀察。

氣溫方面，今日受到冷氣團影響，整體氣溫偏低，北部地區今日整日氣溫都在15至16度以下，夜間清晨低溫約14度，週一起氣溫逐漸回升，且週二冷氣團減弱後，週三各地白天氣溫可重回20度以上，但日夜溫差較大，直到週六下一波鋒面通過，氣溫將再度下降。

【看原文連結】

更多自由時報報導

晚間起溼冷到下週二！高山有機會降雪 下波冷氣團時間曝

冷空氣南下各地易有雨 今越晚越冷低溫下探12度

冷空氣來襲北台愈晚愈濕冷 明日至下週二低溫下探11度

北台灣濕冷！週二回溫 週六另一波冷氣團報到

