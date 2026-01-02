明晨前最低溫下探8度！新強烈冷氣團下週到 1月上旬偏冷

強烈大陸冷氣團持續影響，全台進入「急凍模式」，2日晚間至3日會是這波最冷時段，局部低溫下探8度左右，且5日還有1波強烈大陸冷氣團南下，將先轉局部濕冷再恢復成乾冷天氣。

中央氣象署預報員林定宜表示，這波強烈大陸冷氣團預估4日才會減弱，3日水氣較少，基隆北海岸、大台北山區以及東半部、恆春半島有零星短暫雨，其他地區主要為多雲到晴。4日轉弱後，剩下基隆北海岸、東半部和恆春半島有零星短暫雨，其他地區仍是多雲到晴。

廣告 廣告

新1波強烈大陸冷氣團5日至6日南下，迎風面地區降雨機會高。（圖／中央氣象署提供）

新1波強烈大陸冷氣團將於5日至6日南下，預計會影響到9日，位處迎風面的桃園以北、東北部和東半部將有局部短暫雨，東南部、恆春半島為零星短暫雨，其他地區天氣多雲到晴。7日起只有東半部與恆春半島有零星短暫雨。

2日晚間至3日最冷，本週末將小幅回溫，中南部要注意日夜溫差大。（圖／中央氣象署提供）

溫度方面，中部以北、宜花3日清晨僅約10度，南部12度、花東13度至14度，局部空曠或近山區低溫會再降到8度至9度。4日清晨有輻射冷卻作用，不過到了白天略有回溫，且中南部需留意日夜溫差大的情況。由於強烈大陸冷氣團接力來襲，氣象署研判，1月上旬的天氣都會偏寒冷。

延伸閱讀

每天寫臉書讓柯文哲直喊「頭很痛」！陳佩琪：我偏要寫且寫更多

拜會藍綠盼推動《人工生殖法》 柯文哲：尋求共識從對話開始

民進黨團當面拜託協助總預算案 柯文哲喊：我現在是「朝廷欽差要犯」！