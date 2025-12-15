明晨又有10度低溫！後天起北東轉雨「2地下最大」 下週又變天

今天（15日）清晨大陸冷氣團影響，竹苗近山區出現10度以下低溫。（示意圖／劉耿豪攝）

今天（15日）清晨大陸冷氣團影響，竹苗近山區出現10度以下低溫，其中最低溫是新竹關西的7度，但白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。不過，氣象署表示，明天（16日）清晨受輻射冷卻影響，新竹近山區處仍有局部10度左右或以下低溫發生的機率，今天下午已發布低溫特報，提醒民眾注意保暖。

氣象署指出，明天清晨輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度則會較低一些，尤其清晨新竹近山區處仍有局部10度左右或以下低溫發生的機率，西半部日夜溫差較大。根據預測，明天低溫在中部以北及東北部為14至16度，南部及花東地區17至18度。

廣告 廣告

氣象署說明，週三（17日）清晨氣溫仍偏低，臺灣各地及澎、金、馬低溫13～20度，白天東北季風稍增強。週四（18日）東北季風影響，迎風面降雨機率稍增加，基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部地區及大臺北山區亦有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

週五（19日）、週六（20日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，南方雲系北移，南部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫雨。下週日、下週一（21日、22日）東北季風再增強，各地低溫14～20度，桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台中東泉辣椒醬「辣中帶甜」成分卻沒糖 醫揭美味秘密：放心吃

三商巧福為何用「超重瓷湯匙」？堅持30年原因曝光 全場大讚有良心

33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了