明晨跌破10度！15縣市低溫特報 「強冷氣團又來」這2天急凍9度

入冬首波強烈大陸冷氣團報到，全台各地普遍低溫。（示意圖／劉耿豪攝）

今天（4日）強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，中部以北及東半部高溫約21至23度，南部約24度，但明天（5日）另一波強烈大陸冷氣團南下，氣溫再度下降。氣象署表示，明晨至上午輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，15縣市局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，提醒民眾注意保暖。

氣象署今天下午發布低溫特報，明晨至上午輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，15縣市局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣，提醒民眾注意保暖。

氣象署說明，明後天（6日）另一波強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，中部以北、宜蘭及金門低溫10～13度，南部、花東及澎湖15～17度，馬祖10～12度；天氣方面，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週三、週四（7日、8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭及金、馬低溫僅9～11度，南部、花東及澎湖13～15度；週五、週六（9日、10日）強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫回升，但受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大。

（圖／氣象署）

