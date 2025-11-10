明有望放颱風假？中颱鳳凰暴風侵北市機率77％ 蔣萬安：密切觀察、審慎評估

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

今年第26號「鳳凰」步步逼近台灣，目前位置已通過呂宋島，正在南海重新整合，中央氣象署預估，今（10）日晚間將發布海上颱風警報，明日上午發布陸上警報。而北市受外圍環流影響，未來120小時颱風暴風侵襲機率已達77％，台北市長蔣萬安今日被問及有無機會放颱風假時表示，市府將會密切掌握颱風動態，並審慎評估台北市可能所遭受的風勢、雨勢衝擊。

台北市長蔣萬安今日被問及有無機會放颱風假時表示，市府將會密切掌握颱風動態，並審慎評估台北市可能所遭受的風勢、雨勢衝擊。（圖／資料照）

蔣萬安今日上午前往防颱應變中心視察，遭受訪時被問及是否今晚8點宣佈明日停班課，他表示，由於鳳凰颱風後續的轉向角度、路徑、速度等具有高度不確定性，市府將會密切關注颱風動態，並評估其對台北市可能造成的風險。蔣萬安補充，會要求各局處到EOC應變中心來進行整個防颱整備工作會議，工務局也即刻針對全市路樹巡查。

教育局也展開行動，要求各所學校對於周邊樹木進行加強穩固，建管處也針對施工圍籬廣告看板、帆布等加強穩固；勞動局也會特別針對高空施作業者，必須特別注意安全，必要時會停止施作。

鳳凰颱風預估未來路徑。（圖／中央氣象署官網）

對於北投山區、陽明山等地區是否先停班、停課，蔣萬安表示，會聽取後續颱風路徑，在了解最新狀況、以及預估接下來幾天風勢、雨勢對台北造成的衝擊，一定是做好萬全準備，料敵從寬、禦敵從嚴。

