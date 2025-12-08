明末第一猛將，全家47口被清軍滅門，300年後子孫把溥儀趕出紫禁城
大陸中心／唐家興報導
在明末清初那段風雨飄搖的歷史中，一位曾被譽為「明末第一猛將」的文弱書生-孫承宗，寫下了一段極為悲壯的傳奇。更令人震驚的是，他帶領全家47口為國捐軀後，歷經三百年滄桑，他的後代子孫竟親手參與了驅逐末代皇帝溥儀的行動，徹底終結了中國延續兩千多年的帝制。這是一場跨越時代的忠魂接力，從血染邊關到推翻皇宮，譜寫了最驚心動魄的家族史詩。
《寒門書生的志向：孫承宗走上「安天下」之路》
嘉靖四十二年（1563年），出生於農家子弟的孫承宗自幼勤讀，甚至邊走路邊捧書，與眾不同。少年時他離家遠行，親眼目睹邊關困境、百姓饑寒與苛政之苦，這些痛切景象深深刻在他心裡，也立下了「強國、救民」的終身志向。
《帝師擔當：把邊疆百姓疾苦講給皇帝聽》
萬曆年間，孫承宗以進士之姿入翰林。天啟元年，他更被選為帝師，教導年幼的熹宗。他不僅講經書，更把自己走過的荒城戰地、百姓流離的見聞融入治國要義，提醒皇帝「愛民、用賢、警惕權奸」。在他的教誨下，年輕皇帝的確出現些許明君氣度。
《寧錦防線崛起：文官也能成邊關英雄》
大明搖搖欲墜，後金軍隊不斷逼近。懂政務、懂邊情的孫承宗臨危受命，被派往山海關主持軍務。他大規模修築「寧錦防線」，整肅腐敗軍紀、訓練精兵、改善士卒生活，使明軍士氣大幅提升。
這條鐵壁般的防線硬生生擋住後金多次攻勢，成為明末少數真正穩住局面的關鍵屏障。一個文官做到這樣，史家都給了他極高評價。
《七旬老將率全家赴死：忠義寫進血脈》
1638年，七十六歲的孫承宗在國家危急時再度披甲。他深知大明已風雨飄搖，卻仍帶著家族全體四十七口奔赴前線，以行動告訴天下人：「國若不存，百姓難安。」最終，他與全家同殉國難。這個家族以生命留下了明末最悲壯的忠魂讚歌。
《血脈不滅：三百年後的孫岳在紫禁城完成宿願》
大明雖滅，孫家的氣節卻沒有斷。清末民初，孫承宗的後代孫岳表面身為秀才，內心卻始終懷抱反清與家國理想。1924年，他追隨馮玉祥參與「北京政變」，溥儀被迫離開紫禁城，象徵千年帝制徹底落幕。當孫岳踏進皇宮那刻，歷史仿佛兌現了三百年前的宿命：祖先守不住的大明，他用另一種方式完成了。
《一脈三百年：從寧錦防線到紫禁城》
從寒門書生，到帝師名將，再到家族四十七口慷慨赴死；從明末的烽煙，到近代軍政變局，孫承宗家族演繹的，是一條以「忠義」為線貫穿三百年的歷史曲線。當孫岳將溥儀送出紫禁城，這段家族傳奇劃下句點：
那一刻，不只是帝王時代的終結，也是孫承宗家族跨越三百年的心願落幕。
更多三立新聞網報導
唯一辦過戶籍的皇帝溥儀，被問「住哪？」不能講紫禁城咋辦？暫住五妹家
古代沒有導航，霍去病憑什麼敢孤軍深入匈奴腹地「不迷路」？
消失兩千年的匈奴去哪了？DNA結果震驚歐洲：我們祖上還有這層關係？
清軍入關「十日不封刀」屠殺80萬人，百年後人們才知真相
其他人也在看
12月電影院新片！《阿凡達：火與燼》（阿凡達3）潘朵拉星戰火再起、《大蟒蛇》叢林拍片大戰巨蟒、范冰冰金馬封后最新代表作《地母》｜上映時間總整理
2025年邁入最後的12月，年末壓軸強片輪番登場，戲院熱鬧無比！影迷期待已久的史詩級科幻大片《阿凡達：火與燼》終於要上映，金獎大導詹姆斯卡麥隆帶領觀眾進入潘朵拉星球上從所未見的新領域，海陸空動物奇觀更勝以往，頂尖視覺效果絢爛無比，絕不讓人失望，銀幕越大越震撼；另一部由「蟻人」保羅路德、喜劇天才傑克布萊克攜手合作的冒險喜劇《大蟒蛇》，兩人為拍片深入叢林大冒險，沒想到大戰真巨蟒，爆笑又精采，娛樂指數百分百。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前 ・ 3
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 34
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 24
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 23
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 1080
峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟 製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝
《飢餓遊戲》節目製作單位透過官方臉書發聲明指出，峮峮因身體因素無法同時負荷繁重行程，早在1年前便首次提出請辭，但基於多年情感，團隊希望她以「請假」方式休息、調養身體，盼能保留更多彈性。然而，期間未及時向外界清楚說明，使她承受外界誤解與網路輿論壓力，對此節目...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 24
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 3 天前 ・ 17
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 225
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 189
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 143
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 102
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 476
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 164
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 14 小時前 ・ 11
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 10 小時前 ・ 4
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 152
不是高麗菜、水蓮！「1神菜」煮火鍋必吃 醫曝：多吃防肺癌
天氣變冷，不少人都想吃熱呼呼的火鍋，你必加的食材是什麼呢？近日有火鍋店小編表示，老闆叫了2籃茼蒿，還說「這是火鍋必吃的神菜！」讓他很驚訝。文章曝光掀起討論，眾人紛紛認同老闆看法，直喊「沒吃到茼蒿像是沒吃火鍋！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 12
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 17 小時前 ・ 1