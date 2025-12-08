明末第一猛將，全家47口被清軍滅門，300年後子孫把溥儀趕出紫禁城

大陸中心／唐家興報導

明末1猛將全家47口被清軍滅門，300年後子孫竟親手驅逐大清皇帝溥儀出宮！（影視示意圖／翻攝自百度百科）

在明末清初那段風雨飄搖的歷史中，一位曾被譽為「明末第一猛將」的文弱書生-孫承宗，寫下了一段極為悲壯的傳奇。更令人震驚的是，他帶領全家47口為國捐軀後，歷經三百年滄桑，他的後代子孫竟親手參與了驅逐末代皇帝溥儀的行動，徹底終結了中國延續兩千多年的帝制。這是一場跨越時代的忠魂接力，從血染邊關到推翻皇宮，譜寫了最驚心動魄的家族史詩。

《寒門書生的志向：孫承宗走上「安天下」之路》

嘉靖四十二年（1563年），出生於農家子弟的孫承宗自幼勤讀，甚至邊走路邊捧書，與眾不同。少年時他離家遠行，親眼目睹邊關困境、百姓饑寒與苛政之苦，這些痛切景象深深刻在他心裡，也立下了「強國、救民」的終身志向。

《帝師擔當：把邊疆百姓疾苦講給皇帝聽》

萬曆年間，孫承宗以進士之姿入翰林。天啟元年，他更被選為帝師，教導年幼的熹宗。他不僅講經書，更把自己走過的荒城戰地、百姓流離的見聞融入治國要義，提醒皇帝「愛民、用賢、警惕權奸」。在他的教誨下，年輕皇帝的確出現些許明君氣度。

《寧錦防線崛起：文官也能成邊關英雄》

大明搖搖欲墜，後金軍隊不斷逼近。懂政務、懂邊情的孫承宗臨危受命，被派往山海關主持軍務。他大規模修築「寧錦防線」，整肅腐敗軍紀、訓練精兵、改善士卒生活，使明軍士氣大幅提升。

這條鐵壁般的防線硬生生擋住後金多次攻勢，成為明末少數真正穩住局面的關鍵屏障。一個文官做到這樣，史家都給了他極高評價。

《七旬老將率全家赴死：忠義寫進血脈》

1638年，七十六歲的孫承宗在國家危急時再度披甲。他深知大明已風雨飄搖，卻仍帶著家族全體四十七口奔赴前線，以行動告訴天下人：「國若不存，百姓難安。」最終，他與全家同殉國難。這個家族以生命留下了明末最悲壯的忠魂讚歌。

孫承宗帶著家族全體四十七口奔赴前線。最終，他與全家同殉國難。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

《血脈不滅：三百年後的孫岳在紫禁城完成宿願》

大明雖滅，孫家的氣節卻沒有斷。清末民初，孫承宗的後代孫岳表面身為秀才，內心卻始終懷抱反清與家國理想。1924年，他追隨馮玉祥參與「北京政變」，溥儀被迫離開紫禁城，象徵千年帝制徹底落幕。當孫岳踏進皇宮那刻，歷史仿佛兌現了三百年前的宿命：祖先守不住的大明，他用另一種方式完成了。

《一脈三百年：從寧錦防線到紫禁城》

從寒門書生，到帝師名將，再到家族四十七口慷慨赴死；從明末的烽煙，到近代軍政變局，孫承宗家族演繹的，是一條以「忠義」為線貫穿三百年的歷史曲線。當孫岳將溥儀送出紫禁城，這段家族傳奇劃下句點：

那一刻，不只是帝王時代的終結，也是孫承宗家族跨越三百年的心願落幕。

