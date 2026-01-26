明東北季風增強 北部轉濕涼低溫15℃愈晚愈冷 周六又一波冷鋒報到

中央氣象署最新天氣預報指出，明天（27日）東北季風增強影響，連續兩天各地有雨轉濕涼，低溫攝氏15度；周四（29日）水氣雖減少，但受輻射冷卻影響，中部以北局部低溫下探11度；預計31日另一波東北季風再增強報到。

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署預報員林定宜今天告訴中央社記者，明天東北季風增強，再加上華南雲雨區東移，連續兩天濕冷、愈晚愈冷，北部、東半部有短暫雨，中南部為零星短暫雨，其中明晚至周三（28日）清晨大台北山區、基隆北海岸、東北部地區要留意局部較大雨勢。

廣告 廣告

林定宜指出，明天北部、東北部平地低溫約攝氏15、16度，南部、花東約17、18度；高溫部分，北部約19至23度，中南部約25至27度。若溫度及水氣能配合，3000公尺以上高山可能有零星降雪。

林定宜提醒，今晚至明晨金門、馬祖地區有局部霧，影響能見度；今晚至明天台東、綠島、蘭嶼、恆春半島沿海地區留意長浪；明天東北季風增強，桃園至台南、台東空曠地區注意較強陣風。

（圖取自報天氣 - 中央氣象署Facebook）

林定宜表示，周三白天水氣減少，西半部轉為多雲或零星短暫雨；周四、周五（30日）東北季風減弱，水氣再減少，各地白天大多為多雲到晴，北部高溫約23度、中部25度、南部26度；特別提醒在29日清晨因輻射冷卻影響，中部以北低溫下探至11度左右，宜蘭、南部約14度，各地早晚溫差逾10度。



林定宜指出，31日下一波東北季風再增強，再加上鋒面通過，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲到晴；2月1日至3日東北季風影響，降雨範圍略增，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨；預估2月4、5日東北季風就會減弱。

責任主編：于維寧