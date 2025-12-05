明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度

明日起東北季風將減弱，全台氣溫逐步回升。（圖／翻攝自「天氣風險」臉書）





今（5日）清晨各地低溫普遍為12至17度，輻射冷卻影響，最低溫出現在新竹關西的11.3度，不過氣象粉專「天氣風險」表示，明日起東北季風將減弱，全台氣溫逐步回升，而下一波東北季風預計8日再度報到。

「天氣風險」指出，週六大陸高壓出海減弱，風向轉為偏東風，高空槽線通過使北海岸、東北角及東半部仍有短暫陣雨，大台北多雲時晴；西半部大致晴朗；週日（7日）東部、東北部天氣將進一步好轉，僅局部地區有短暫雨，其餘地區維持晴到多雲。

氣溫方面，週末兩天北部高溫23至27度、中南部25至29度，白天舒適偏暖，但西半部夜間輻射冷卻明顯，低溫僅14至16度；北部則為16至19度，各地清晨均偏涼。民眾若安排外出行程，建議早晚仍需做好保暖。

下週一（8日）新一波東北季風南下，北、東部轉為陰雨天氣，氣溫明顯下降；新竹以南則維持多雲到晴，但仍略降溫；週二（9日）高壓東移減弱，中北部及東部仍有陰陣雨，新北山區及宜蘭降雨可能達大雨等級，中南部則多雲時晴；週三至週五（10至12日）風向維持偏東風，各地天氣逐漸穩定，迎風面東北角及東半部仍有短暫雨，但水氣減少、降雨趨緩。

氣溫方面，下週一、二偏低，中北部及東部高溫僅20至22度，中南部約24至26度；週三起逐日回升，白天暖意明顯，高溫回到24至30度之間，但西半部夜間仍有約10度的日夜溫差。

「天氣風險」指出，下週末（13至14日）受北方系統增強與高空槽線影響，東北季風再度南下，13日有弱鋒面快速通過，中北部與東部將轉為陰有短暫雨，氣溫明顯下滑；下下週一、二（15至16日）冷空氣增強且偏乾，各地轉為晴到多雲。本波冷空氣強度較前幾波為強，可能挑戰「大陸冷氣團」等級。預估台北站夜間低溫可降至約14度，西半部在輻射冷卻作用下，局部地區可能出現10至12度，其餘空曠區域與近山地也有相同低溫的機率，請民眾留意最新預報並適時增添衣物。

