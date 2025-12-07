明東北風增強2地雨最大！週末恐迎「入冬首波冷氣團」 北部低溫探10度

週末恐有冷氣團報到，下探10度低溫。（圖／劉耿豪攝）

今天（7日）輻射冷卻影響，清晨各地低溫普遍為13至18度，其中在竹苗、中部局部空曠地區及近山區平地氣溫更低；白天各地氣溫回升，北部及東半部高溫24至26度，中南部25至27度。氣象專家表示，下個週末東北季風增強，下週日（14日）晚間到下週一（15日）清晨最冷，低溫有望下探至10度。

天氣職人吳聖宇在臉書表示，隨著北方大陸高壓出海，台灣附近風向漸轉為偏東風，今天（7日）迎風面的東半部、恆春半島雲量較多，大台北東側、宜蘭、北花蓮以及南台東、恆春半島一帶雖然有零星降雨機會，不過對於外出影響不大，西半部則普遍是晴到多雲，各地白天都相當溫暖。

專家指出，明天（8日）新一波東北季風增強，同時中高層有短波槽掠過台灣附近，北部、東半部有短暫陣雨，北部山區、宜蘭一帶有局部較大雨勢發生機會。而東北季風增強也帶來較涼的空氣，不過冷空氣強度有限，明晚到後天（9日）清晨中北部、東北部局部空曠地區低溫有機會降到15度或以下。

吳聖宇說明，後天白天持續受東北季風影響，迎風面的大台北東側、宜蘭、花東及恆春半島一帶仍有短暫陣雨機會，晚間雨勢趨緩。週三（10日）風向轉為高壓迴流偏東風，迎風面東半部雲量較多，偶有零星降雨，西半部維持晴到多雲天氣。北部、東半部白天高溫可能回升到25至28度，中南部高溫則是在27至29度。

到了週四、週五（11日、12日），又有一股較弱的東北季風南下，並且有微弱鋒面將在週四白天掠過台灣以北到琉球一帶海域，北部、東北部、東部雲量增多變厚，可能有局部短暫陣雨機會，但是變化不大。氣溫方面，中北部、東北部空曠地區夜間的局部低溫仍有可能降到15度上下，日夜溫差還是很明顯。

吳聖宇說，真正較明顯的變化要等到週六（13日）下半天，隨著鋒面系統掠過後，較強的東北季風夾帶冷空氣南下，屆時北部、東半部有短暫陣雨；溫度方面則從下半天鋒面掠過後開始逐漸下降，晚間會感覺比較明顯的轉涼、變冷，中北部、東北部空曠地區低溫有機會降到13度或以下，南部及花東空曠地區低溫則是有機會降到17度上下。

專家提到，下週日東北季風冷空氣最為明顯，不過隨著乾空氣南下，迎風面地區降雨將逐漸減少，但溫度有顯著下降，北台灣白天高溫可能降到16至18度，而晚間到週一清晨預估是溫度的最低點，中北部、東北部空曠地區可能降到10至12度，有望達到大陸冷氣團等級。

