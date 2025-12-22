明東雨西晴「2地平安夜起炸冷雨」 耶誕節11度凍番薯

東北季風或大陸冷氣團將從24日起轉強，25日至26日局部低溫下探11度，將一路影響到28日，期間桃園以北、宜蘭雨勢可能較大，接近週末時降雨範圍縮減，且下週有望回溫。

臨近耶誕節時東北季風增強，各地陸續有降雨機會。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，23日東北季風減弱，環境偏東風，除了基隆北海岸、東半部及恆春有零星雨，其他地區主要是多雲到晴。下波冷空氣預計24日起南下，北部、東半部、恆春將有局部短暫雨，且桃園以北、宜蘭雨勢可能較大，中南部山區也會有零星短暫雨，中南部平地則是零星降雨，其他地區天氣轉多雲。

27日至28日僅桃園以北、東半部和恆春有局部短暫雨，以及新竹以南山區的零星雨，其他地區回到多雲到晴的天氣。29日降雨範圍再縮減，剩下東半部和恆春可能有局部短暫雨，基隆北海岸與大台北山區為零星短暫雨，其他地區維持多雲到晴。

此外，黃恩鴻提醒，中南部23日清晨、西半部地區24日清晨要留意有局部霧，且23日至24日基隆北海岸與東半部沿海含蘭嶼、綠島，及恆春半島將有長浪發生。

下波冷空氣影響最有感時間將落在25日至26日清晨，局部最低溫可能只剩11度。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢上，黃恩鴻指出，由於東北季風23日減弱，溫度略回升，新竹以南需留意日夜溫差大。24日有東北季風或大陸冷氣團變強，預計25日耶誕節至26日降溫有感，中部以北、宜蘭平地低溫落在13度至15度，近山區及空曠地區局部有機會再下探1度到2度，北台灣白天高溫也只有16度至17度，南部和花東低溫則是15度至17度，持續到29日才逐漸回溫。

氣象署預估，這波冷空氣溫度及水氣若能配合得宜，24日晚間至25日耶誕節的3500公尺以上高山、26日至27日的3000公尺以上高山，均有飄雪機會。

