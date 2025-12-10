明格眼鏡榮獲「蔡司優視力專家」雙獎肯定連續5年專業實力 再次成為台南眼鏡行指標品牌

德國百年光學品牌蔡司（ZEISS）長期深耕精密光學技術，其所頒發的「蔡司優視力專家」相關獎項，被視為眼鏡產業中具高度權威與公信力的專業認證，象徵獲獎眼鏡行在鏡片應用、驗光流程、設備運用及整體服務品質等層面，皆達到國際高標準。

2025 蔡司前導波鏡片年度銷售獎，明格眼鏡 永康店。圖: 明格眼鏡-蔡司優視力專家 提供

深耕台南三十年的台南眼鏡行品牌——明格眼鏡，今年再度以穩健表現，旗下長榮店與永康店雙雙榮獲「蔡司2025第五屆優視力專家」—蔡司鏡片業績年度銷售獎，展現其在台南眼鏡行市場中的專業實力與長期信賴度。

其中，位於台南永康區的明格眼鏡永康店，更一舉獲得「蔡司前導波鏡片銷售獎」及「蔡司鏡片業績年度銷售獎」兩項殊榮，成功寫下連續五年獲得蔡司專業認證肯定的難得紀錄，成為南台灣少數長期獲得國際光學權威認可的台南眼鏡行之一。

2025 蔡司鏡片業績年度銷售獎，明格眼鏡 永康店。圖:明格眼鏡-蔡司優視力專家 提供

在平價眼鏡快速擴張、配鏡流程日趨簡化的市場環境下，明格眼鏡始終堅持以專業服務與視覺品質作為核心。透過完整嚴謹的驗光流程、精密的蔡司儀器設備與豐富實務經驗，為不同年齡層顧客量身打造合適的鏡片與視覺解決方案，持續提升台南眼鏡行產業的專業標準。

三十年來，明格眼鏡陪伴無數台南家庭，從學童近視管理、上班族長時間用眼需求，到銀髮族視覺調整與老花鏡配置，從每一副眼鏡出發，落實「看得清楚、戴得舒適」的服務理念，成為許多民眾心中值得信賴的台南眼鏡行推薦品牌。

2025 蔡司鏡片業績年度銷售獎，明格眼鏡 長榮店。圖:明格眼鏡-蔡司優視力專家 提供

明格眼鏡表示，雙料獲獎不僅是榮耀，更是一份責任。未來也將持續攜手蔡司 ZEISS，以更高標準要求自身，提供台南地區消費者專業且穩定的視覺品質服務，成為台南眼鏡行中，經得起時間考驗的長期品牌。

長榮店｜蔡司優視力專家

台南市東區長榮路二段43號 06-2088850

永康店｜蔡司優視力專家

台南市永康區中山路112號 06-2026883

官方網站｜ https://www.mingger-glasses.com.tw/

預約優先制服務｜蔡司優視力專家

https://lin.ee/xRnKM3i

