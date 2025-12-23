明正式徵召張啓楷選嘉義市長！民眾黨：成為最強人選

民眾黨將於明天（24日）舉行記者會，正式宣布徵召民眾黨立委張啓楷參選嘉義市長。（資料照片／李智為攝）

2026地方大選近在眼前，各陣營積極備戰，陸續開始提名作業。民眾黨繼本月初拍板徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，接著也將於明天（24日）舉行記者會，宣布徵召白委張啓楷角逐嘉義市長。

民眾黨今天下午發布採訪通知，表示將於明天下午2時30分舉辦「作伙顧嘉義！台灣民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長」記者會。會中將先由民眾黨主席黃國昌、張啓楷輪番致詞，接著進行授旗儀式。

民眾黨表示，張啓楷積極爭取嘉義地方建設、照顧民生福祉，逐步落實「幸福嘉義」願景，要讓故鄉能「延續幸福、領航國際」，是民眾黨在嘉義市的最強人選。此次徵召張啓楷參選嘉義市長，在中央委員及黨公職的見證下，展現對選民的責任與承諾。

廣告 廣告

據了解，這場記者會先前曾邀請民眾黨前主席柯文哲出席，但柯是否會現身仍要視當天情況，若屆時在記者會上出現「兩個太陽」同框畫面，勢必將引發外界關注。



回到原文

更多鏡報報導

遭前助理控職場霸凌！劉書彬喊冤「有自己管理風格」 張啓楷聲援助理讚「是人才」

張啓楷提救災讓專業的來「有人出事你要負責？」 彭啓明罕動怒拍桌：不要在這邊抗議

開第一槍！黃國昌宣布陳琬惠「嫁給宜蘭」選縣長：用行動改變宜蘭