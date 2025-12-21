明正式提告「枉法裁判」！國民黨團：大法官不是司法土皇帝

憲法法庭日前在大法官人數未達法定門檻的情況下，由呂太郎等5位大法官判決立法院三讀通過的《憲訴法》修正案違憲，引發爭議。國民黨立院黨團表示，明（22日）將赴北檢對5名大法官提出枉法裁判罪告訴，並指這是檢驗台灣司法獨立的歷史關鍵時刻，「大法官不是司法土皇帝，憲法沒有司法刑事豁免權」。

國民黨團將告發5位大法官枉法裁判。（圖／中天新聞）

為捍衛憲法及憲法法庭公信力，國民黨團預定明天上午10點，正式赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴，以捍衛台灣岌岌可危的司法獨立，確保大法官必須依法裁判。

國民黨團表示，明將由首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委徐巧芯及新北巿議員林國春共同出席提告，為台灣的司法獨立發出「反獨裁、護憲法」的正義之聲，相信正義必定戰勝邪惡、民主法治最後必定戰勝獨裁，國民黨團為台灣民主憲政奮戰到底。

司法院。（圖／資料照）

國民黨團指出，大法官不是司法土皇帝，依據中華民國憲法沒有「司法刑事豁免權」。今天的提告就是檢驗台灣司法獨立的歷史關鍵時刻，考驗著台北地檢署、承辦檢察官是站在獨裁者的一邊？還是站在人民的一邊？台灣司法的獨立性，到底是已開發國家水準，還是獨裁者操弄的人型木偶，全民都在看，世界都在看。韓國行！台灣一定也行！

憲法法庭。（圖／中天新聞）

國民黨團認為，依據大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥所做出114年憲判字第1號判決，完全符合《中華民國刑法》第124條的「枉法裁判罪」構成要件，只要台北地檢署檢察官、台北地院法官不畏獨裁者賴清德、獨裁打手卓榮泰的不當干預，必可為挽救台灣司法，找回最後一絲司法的貞操。

