明氣溫回升飆30度！下週北部低溫急探15度 2地一路濕涼到週五

今天（22日）環境仍吹東北風，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花高溫約21到24度，中南部、臺東可來到26到28度。氣象署表示，下週一（24日）傍晚起東北季風增強，迎風面北部地區轉有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區雨勢較持續，預計一路濕到週五（28日）。

氣象署指出，明天（23日）白天東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一白天基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區降雨機率稍增，傍晚起東北季風增強，迎風面北部地區轉有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區雨勢較持續。

氣象署說明，下週二（25日）東北季風影響，雨勢稍緩，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週三（26日）至下週五桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。下週六（29日）起東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

氣溫方面，明後天白天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖低溫約16～21度；高溫部分宜花25～26度，西半部及臺東26～30度，澎湖、金門23～24度，馬祖20度。下週二至下週五臺灣各地及澎湖、金門、馬祖低溫15～20度；高溫部分，北部及宜花21～24度，中南部及臺東26～29度，澎湖、金門21～24度，馬祖17～19度。

