明氣溫驟降有雨週日更冷 週一上班迎「最強冷空氣」逼出10度低溫

明日起氣溫逐漸下降。（圖／方萬民）

氣象署指出，今天（12日）東北季風影響，迎風面水氣增多，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區降雨明顯而持續，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、花、東地區及恆春半島也有局部短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；氣溫方面，西半部及東北部低溫約15至18度，花、東低溫約19度，清晨局部近山區平地及沿海、空曠地區因輻射冷卻影響，溫度可能更低一些，至於白天高溫，預測北部、東北部及東部約21至24度，

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，迎風面低層雲堆積、華南有中高雲移岀，北台灣及東部外海有降水回波，北海岸、東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日迎風面水氣增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，北、東白天氣溫略降、稍轉涼；其他各地仍為多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。

各地區氣溫為：北部17至22度、中部13至29度、南部13至30度、東部15至26度。

最新歐洲模式模擬顯示，明（13日）下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量增，轉有局部雨。下週（14）日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日至週二（16日）晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。下週日晚、週一（15日）晨及下週二晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。週六3500公尺以上高山，僅短暫處在微量飄雪的「臨界條件」（水氣、氣溫），是否能順利飄雪尚待觀察，而下週日起轉乾，條件變更差。

最新模式模擬顯示，下週二白天起、週三（17日）冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。下週（18日）西半部晴朗，東半部水氣增、偶有局部短暫降雨的機率。

