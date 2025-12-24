明治、鹽野義回流原料藥生產 避中國供應風險

鹽野義製藥已經開始恢復在日本國內生產原料藥 圖：翻攝自鹽野義製藥的Ｘ

[Newtalk新聞] 疫情期間，先進國家紛紛見識到藥品和戰略物資一樣，不可以貪圖生產成本，便放在沒有誠信的國家。《產經新聞》報導，隨著中國加大對鄰國的軍事壓力，日本對中國抗生素等醫療必需品的依賴正構成國安風險。東京當局已致力於在日本國內生產原料藥，明治製藥和鹽野義製藥都已開始行動。

報導指出日本幾乎完全依賴中國提供β-內酰胺類抗生素（注射劑的核心成分）的原料藥成分。這種結構性脆弱在 2019年浮現。當時，一家中國藥材原料藥工廠出現問題，導致一家日本仿製藥生產商停止供應抗生素，造成日本全國大量手術延期。這次突發的供應不穩定凸顯了對中國依賴的風險，並給整個製藥業帶來了巨大衝擊。

鹽野義製藥株式會社董事長兼社長手代木功表示：「想到如果這種情況再次發生，日本的抗生素將會面臨怎樣的境地，我就不寒而慄。」

造成這種依賴的一個原因是，由於藥品價格的不斷下調，獲利能力不斷下降。 β-內醯胺類抗生素需要專門的設備來防止污染，成本尤其高。自1990年代以來，日本政府持續下調藥品價格，使得日本國內生產難以為繼。

許多製藥公司已將原料藥生產轉移到中國，其中包含明治製藥。董事長小林大吉郎反思道：「經濟理性正在消失。」

藥品價格調整先前每兩年進行一次，如今改為每年一次，進一步加劇了商業環境的挑戰。手代木功透露：「一瓶抗生素的價格比一瓶飲料還便宜。」

鑑於國際情勢日益緊張，日本政府於2022年根據《經濟安全促進法》將β-內酰胺類抗生素列為「特定重要物資」，因為供應中斷會對民眾生活造成重大影響。作為國內生產計畫的一部分，政府已開始為明治製藥及鹽野義製藥的資本投資提供財政支持。

今年10月，明治製藥位於岐阜縣北方町的岐阜工廠的原料生產設施竣工並投入運營，這是該公司自停止國內生產約30年來首次恢復生產。小林自豪地表示，該工廠的原料年產能為200噸，「我們的員工都為此感到自豪。」

同時，鹽野義製藥也正在建造一套利用原料生產外科手術及其他醫療程序所需抗生素的系統。儘管日本精通原材料和原料藥（API）生產的工程師數量有限，而且工廠需要從零開始建設，但手代木功仍然堅定地說：「我們絕不能失去自主生產的能力。」

新冠疫情爆發後，中國採取措施儲備一定數量的藥品並加強國內生產。長崎大學傳染病學教授迎寛指出，「抗生素是至關重要的資源，這使得情況比稀有金屬更加嚴重。」 「政府已經意識到危機，並且正在取得進展。然而，還需要進一步的支持來確保業務的持續性。」

報導指出，如果台灣發生類似高市早苗首相在國會答覆中提到的那種緊急情況，緊張局勢可能需要幾週到幾個月的時間才會演變成真正的軍事衝突。企業將被迫在有限的時間內做出反應。

如果美國或日本對中國實施制裁，來自中國的關鍵原物料出口限制清單可能會擴大。此外，工廠故障和災害等不可預測的事件（不僅限於台灣地區的緊急情況）未來可能持續發生，對單一國家的依賴構成重大風險。

企業必須先了解這種情況，並為和平時期供應鏈中斷做好準備。如果原料採購中斷，替代來源將難以取得。關鍵在於提前建立庫存並實現生產基地多元化。

然而，由於成本上升和勞動力短缺，恢復國內生產並非易事。儘管政府對製藥公司的支持值得稱讚，但價格優勢（中國產品）才是當初企業將生產轉移到中國的主要原因。一個關鍵問題是，隨著生產回流日本，如何穩定業務。

