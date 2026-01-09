明泰、仲琦科技收購案！董事涉內線交易 賠了8萬還被起訴

記者楊佩琪／台北報導

網通設備廠仲琦科技(2419)、明泰科技(3380)2019年12月12日雙雙召開重大訊息說明會，明泰科技以每股16.11元認購，再以公開收購方式取得仲琦普通股。不過在重大訊息公布前，時任仲琦科技董事馬嘉隆涉嫌提早進場買股，擬制性損失8萬餘元。台北地檢署偵結，依違反證券交易法內線交易罪起訴。至於副董事長劉美蘭及親友疑涉案部分，檢察官認罪嫌不足，皆不起訴處分。

2019年12月12日，仲琦科技董事會決議，發行私募普通股1億股，明泰科技董事會則決議參加仲琦科技私募案，以每股16.11元價格認購，再以公開收購方式取得普通股，總計共以48億餘元取得仲琦60.8%股權。雙方皆召開重大訊息說明會。

不過檢調獲報，馬嘉隆涉嫌在參加董事會後得知私募案消息，在重大訊息公布前，以每股23.98元買進150張明泰科技股票，因未在重訊公布後10日內賣出，你志性損失8萬餘元。

調查局台北市調查處2023年7月間兵分6路搜索，並傳訊馬嘉隆、劉美蘭等6人到案說明。9日依違反證交法內線交易罪起訴馬嘉隆，劉女及親友涉案部分，認罪嫌不足，給予不起訴處分。

