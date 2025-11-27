明清晨低溫恐下探14度！兩波東北季風接力 雨區曝光

中央氣象署預報，未來一週將有兩波東北季風接力影響台灣，加上南海天琴颱風外圍水氣加持，北台灣降雨明顯，明後兩天清晨中部以北、東北部低溫下探14度。

未來一週降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報員朱美霖表示，天琴颱風預計在南海以緩慢速度滯留打轉，週日到下週一、下週二往西接近中南半島。颱風外圍中高層雲系一波波往北移動到台灣附近，未來一週中高層水氣將影響台灣天氣，27日台灣水氣偏多，中高層雲系帶來降雨，降雨越往南和東南越明顯，蘭嶼、綠島、南部、恆春半島、東南部有零星回波造成短暫降雨。蘭嶼過去24小時累積雨量超過80毫米，屬大雨等級，南部、屏東、恆春半島也有累積雨量出現，宜蘭山區有零星降雨。中部以北雲量偏多，西半部雖有回波通過，但雨量不多。

降雨分布方面，朱美霖指出，28日過後將有一波波中高層水氣通過，明天清晨水氣偏多，白天有減少趨勢，以山區零星降雨為主。週六、週日恢復多雲到晴，轉偏東風環境，基隆北海岸、東北部、東南部隨週日晚間下波水氣北上影響，降雨逐漸增多，中南部山區也有零星降雨。下週一到下週三受下波東北季風影響，迎風面地區和東半部有零星降雨。

一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署）

溫度部分，朱美霖說明，27日、28日受前一波東北季風影響，北台灣白天20到23度。28日清晨到週六清晨，氣溫偏低，中部以北、東北部低溫下探14到16度，其他各地16到18度。週六、週日東北季風減弱，白天氣溫可到25到28度，注意日夜溫差大。下週一到下週三受到東北季風影響，北台灣白天氣溫下降23度左右。

