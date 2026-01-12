明清晨新北市、桃園市、新竹縣防10℃以下低溫 西半部日夜溫差大

中央氣象署今天下午發布新北市、桃園市、新竹縣低溫特報，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明天（13日）清晨至上午3縣市局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。中央氣象署天氣預報指出，明天至周五（16日）夜晚清晨持續偏冷，西半部日夜溫差大；周末前在菲律賓東南方海面有熱帶系統發展，評估對台灣無影響。

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，明天（13日）上半天水氣減少，各地都會逐步轉乾；明天、周三（14日）僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨；15日至18日各地偏乾，東半部、恆春半島有局部零星短暫雨；預估19日東北季風增強、挾帶水氣，雨區擴大，桃園以北、東半部易有短暫雨。

劉沛滕說明，在溫度部分，明天受大陸冷氣團南下影響，並持續至周三，再加上輻射冷卻，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大，周五之前各地低溫約13至15度，預估最冷時間點是周三清晨，平地低溫約11至13度，局部地區會有10度或以下的情況。

高溫部分，明天北台灣白天約19、20度，中南部約22、23度，預估14日白天起至週末中南部高溫約25至27度，北部約22、23度，要留意部分地區日夜溫差逾10度。

劉沛滕提到，17、18日東北風逐漸增強，北部白天高溫略降，預估19日東北季風南下，北部高溫會降至20度以下，且目前觀察後續還有冷空氣遞補，預估當週氣溫會持續下滑。

另外，劉沛滕指出，目前資料顯示，在菲律賓東南方海面有熱帶系統正在醞釀，預估15日至17日間有機會增強為熱帶性低氣壓，不排除也有機會增強成颱風，若成颱會是今年第1號颱風「洛鞍」。

劉沛滕補充，統計上，1月的確是可能會有颱風生成，但由於台灣主要受到北方高壓影響，就算低緯度地區有熱帶系統生成，也很難北上對台灣造成影響；氣象署會持續觀察。