明清晨6縣市防10℃以下低溫 強烈大陸冷氣團南下輻射冷卻影響

中央氣象署今天表示，今晚至明天強烈大陸冷氣團南下，今晚明晨各地平地低溫普遍約攝氏10至14度，明天白天北部、宜蘭高溫約15至16度，中部19至21度，南部22至24度。氣象署並布低溫特報，受輻射冷卻影響，明天清晨至上午台中、南投、雲嘉南、高雄等6縣市防攝氏10度以下低溫；預估7日至10日中部以北、宜蘭夜晚清晨平地低溫約9至14度。

中央氣署最新天氣預報指出，5日晚起至6日強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，中南部近山區平地有局部攝氏10度左右或以下出現的機會。（中央社資料照）

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署預報員鄭傑仁受訪指出，降雨部分，明天東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部為局部短暫雨後多雲；7日轉乾，預估7日至10日各地大多為多雲到晴；11、12日基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫雨。

廣告 廣告

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣署最新天氣預報指出，今晚起至明天（6日）強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，明天清晨西半部及宜蘭低溫普遍在11至14度，花、東約16至17度，由於輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部10度左右或以下出現的機會，請注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒。

各地白天高溫下降，北部及宜蘭約15至16度，中部及花蓮19至21度，南部及台東約22至24度，中南部日夜溫差較大，請適時調整衣物；降雨方面，今晚北部及東半部地區有局部或零星降雨，到了明天，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。離島天氣：澎湖晴時多雲，約15至16度，金門晴時多雲，11至16度，馬祖晴時多雲，10至11度。

鄭傑仁表示，周三（7日）、周四（8日）仍受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，周五（9）日、周六（10）日雖然強烈大陸冷氣團稍減弱，但輻射冷卻效果偏強，預估7日至10日中部以北、宜蘭夜晚清晨平地低溫約9至14度，南部、花東約13至16度，局部地區可能會再低2度左右；高溫部分，北部、宜蘭約16至18度，中南部約21至24度。

鄭傑仁表說，11、12日轉東北季風影響，水氣偏少、夜晚清晨輻射冷卻仍偏強，北部高溫有機會回到20度，但西半部局部地區日夜溫差可能達10至13度。

鄭傑仁補充，強烈大陸冷氣團影響期間，由於水氣偏少，因此高山較難有機會降雪。