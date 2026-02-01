明濕冷凍10度！暖3天後「恐有冷氣團、雨彈再接力」又濕2天

生活中心／倪譽瑋報導

氣象署說明未來的「天氣三部曲」，先冷、後回暖、再轉冷。（圖／氣象署）

好天氣將至！中央氣象署預報，明（2）日冷氣團影響仍在，北東整天濕冷、金馬可能有10度低溫；週二（3日）冷氣團影響減弱，白天氣溫轉暖，降雨也剩東南部、恆春半島飄雨，要留意的是日夜溫差；預計週五（6日）晚間冷氣團、鋒面來襲，北部、東半部又轉為有短暫雨的天氣，預計這波濕冷的影響將持續至週日（8日）。

明天的天氣濕冷 週二轉乾升溫

氣象署預報員劉沛滕指出，明日天氣持續受大陸冷氣團影響，北東天氣偏濕冷，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭易有短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島、中部山區有局部短暫雨，新竹以南漸轉多雲。氣溫方面，北部、宜花、金馬仍整天冷，整日僅13至17度。

不過，週二冷氣團影響就會減弱，氣象署分析，當日白天天氣放晴，降雨範圍減少，剩下東半部仍有局部短暫雨，基隆北海岸、恆春半島、大台北山區零星雨，其他地區為多雲到晴。氣溫方面，北台灣整天仍涼，其他地區白天起氣溫稍回升；但夜間清晨溫度約13至16度，金馬低溫約10至12度。

明天的天氣降雨稍多，之後隨時間逐漸減少。（圖／氣象署）

舒適3天 氣象署預計週五冷氣團、降雨再臨

氣象署指出，週三至週五（4日至6日）白天，冷氣團持續減弱，各地天氣穩定，大部分為多雲到晴，僅東南部及恆春半島偶爾飄點雨。氣溫方面，各地白天溫暖舒適，但早晚仍有涼意，低溫約15度左右，中南部須留意日夜溫差大，可能超過10度。

週五晚上，氣象署預計又有一波冷氣團來襲，配合鋒面來訪，北部、東半部水氣開始增多，轉為有短暫雨的天氣。氣溫方面，週六（7日）中部以北、東北部明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。週日冷氣團可能繼續影響，但天氣會轉為乾冷，僅東半部及恆春半島偶爾飄雨；由於預報日期較遠，第二波冷氣團走向仍有調整空間。

