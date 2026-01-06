明燈變冥燈？全台園區宅陷盤整 「這地區」靠利多逆勢漲4成

過往因科技議題發酵，科學園區周邊住宅備受青睞。讀者提供



近來在半導體龍頭帶動下，台股狂飆衝破3萬大關，但過去「股房連動」的紅利已正式鈍化。根據房仲業者最新統計，2025年全台主要科技園區周邊房市表現冷淡，受到限貸令與政府管控影響，買方追價意願大幅下滑，昔日一級戰區如竹北、沙鹿、善化等地，房價不僅凍漲，甚至出現明顯修正；唯獨嘉義科學園區周邊受惠於建商插旗與Outlet利多，太保市房價逆勢飆漲逾4成，成為少數倖存的園區熱點。

根據統計，半導體龍頭所在的新竹科學園區、中部科學園區台中園區、南部科學園區台南園區及楠梓產業園區等四大園區中，去年周邊房市皆呈凍漲或跌勢。以新竹科學園區周邊為例，新竹市房價雖呈現持平，惟過往為一級房市熱區的新竹縣竹北市，房價則微幅下修2.8%。

至於中部科學園區呈現較大波動，如台中市沙鹿區出現10.8%的明顯跌幅；南二都方面，則以台南園區周邊跌勢較明顯，其中善化區房價更修正達6.5%；而楠梓產業園區周邊的橋頭、仁武區，房價下滑力道也達到3%以上。

「股房連動」效應漸趨鈍化，全台園區宅價格下滑，唯獨嘉義科學園區周邊房價逆勢飆漲逾4成。住商機構提供

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，科學園區為半導體龍頭題材區域，過往受惠科技紅利，房市在疫情後快速轉紅，加諸市場熱錢流動，區域房價漲勢凌厲，但因房價基期過高，且部分區域更有提早反映未來房價的趨勢，面臨限貸緊縮，投資置產買方轉趨觀望，市場回歸剛性供需，價格自然進入盤整階段。

不過，這波科技園區房市盤整潮中，南部科學園區當中，嘉義園區周邊行政區卻逆風飆升，其中嘉義縣太保市去年平均房價較前一年大漲41.3%，朴子市也有9.5%的漲幅。住商不動產嘉義故宮南院加盟店店東吳宗翰分析，過往區域中古屋長期穩定，近期高鐵特區周邊開發逐漸起色，不僅有半導體產業鏈進駐，也吸引多個品牌建商插旗，未來還有OUTLET將設於高鐵站前，讓周邊房市價量齊揚，隨著利多消息持續發酵，當地房市仍有期待空間。

賴志昶提醒，近期台股表現強勢，過往「股房連動」效應，在政府打房、限貸之下已逐漸鈍化，而置產族群習慣「跟著園區買房」，從數據發現，房價過熱的區域已進入高原期，市場上揚力道有限；因此，購屋族在購置此類題材時，應回歸基本盤，以免讓房市「明燈」變成「冥燈」，當市場驟然翻轉，徒然面臨資產緊縮的風險。

