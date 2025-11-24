明率團訪日 黃國昌：純屬時間巧合 與高市發言無關

民眾黨立委黃國昌舉行「詐領千萬分十年還？罪證確鑿檢調沉睡！」記者會。楊亞璇攝



民眾黨主席黃國昌25日至28日率青年團訪日，由於日本首相高市早苗「台灣有事」說，引起中日情勢緊張，黃國昌今（11/24）強調純粹是時間上面的巧合，「跟這一次中日的衝突也好，跟這一次高市早苗首相的發言也好，一點關係都沒有」，也透露將拜訪自民黨、日本維新會、立憲民主黨、東京都廳等。

黃國昌今早舉行「詐領千萬分十年還？罪證確鑿檢調沉睡！」記者會，談到中日關係的緊張，黃國昌表示，中日所發生的衝突，台灣真的應該要看重的是怎麼樣去維持東亞區域的和平跟穩定，相信這也是日本政府他們希望能夠看到的，到目前為止，不管是從官方上面的行動跟我們所了解的態度，日本對於這件事情希望是要降溫，能夠讓這件事情能夠比較和平、比較緩和地來落幕，畢竟中日關係的衝突跟緊張，其實對台灣而言，對於東亞這邊區域的和平穩定而言，都不是一件太好的事情。

至於明天將率青年團到日本交流，在高市早苗發言後，想要與日本傳達何種立場，黃國昌先強調，「這純粹是時間上面的巧合」，大家只要稍微想一下就會知道，任何的這種出訪行程絕對不可能是突然決定就突然成行，這絕對不可能的事情，這個是民眾黨在台灣民主基金會下面，讓青年朋友跟日本那一邊對公共事務有興趣的青年朋友交流的參訪團。

黃國昌提及，整個活動除了有關於政黨的拜訪之外，也包括了在東京都廳地方政治的拜訪，涵蓋了地方的創生、日本的長照的政策，也涵蓋了跟日本的私部門，包括某大新聞團體，彼此之間帶年輕人去讓他們了解日本那一邊的政治、經濟、地方政治、地方創生、長照、媒體，乃至於私企業各種不同的層面。

黃國昌說，這件事情從國際部跟他報告、開始準備，從今年夏天的時候就開始規劃，整個聯絡非常的繁複，包括了跟日本那一邊主要的政黨，而且主要政黨的交流不是只有包括自民黨、日本維新會，日本其他的反對黨，包括立憲民主黨等等，都在拜訪的範圍當中，也就是幾乎所有的政黨，全部都拜訪，只要是在國會裡面有席次的。

黃國昌指出，這一次的出訪，他希望能夠把它清楚地界定，這當然是在台日友好的軸線上面，希望能夠促成我方年輕世代與日本年輕世代交流，包括對日本年輕世代對於政治的參與、政治的關懷，以及他們所觀察在日本社會各個公共政策的實踐上面所出現的問題，以及他們的政府目前所採取的措施。

黃國昌強調，「跟這一次中日的衝突也好，跟這一次高市早苗首相的發言也好，一點關係都沒有」。從整個籌辦的時期、聯絡、敲定時間就可以清楚地看得出來，因此沒有必要在現在這個時間點給它太多過度政治上面的解讀，或者是政治上面的詮釋，就是按照既定的行程、既定的步調，一步一步完成本來就設想好要達成的目標。

