明珠物流將退出市場！股價重挫 跌至0.0364美元

明珠物流控股（YGMZ）宣布將面臨退市後，股價大幅下跌至0.0364美元，單日跌幅超過35%。（示意圖／翻攝自pexels）





明珠物流控股（YGMZ）於12月11日接獲那斯達克退市通知，股市交易將於12月12日開盤起暫停。此次退市源於公司未能維持每股最低收盤價1美元，違反了那斯達克的「出價價格」規定。消息一出，明珠物流股價大幅下挫，跌至0.0364美元，單日跌幅高達35.23%。

據悉，那斯達克早在10月20日就已向明珠物流發出不合規通知，而此次裁定與那斯達克對公司施加的「自由裁量監管」措施有關，使公司無法享有通常提供的180天寬限期。明珠物流曾於2024年7月進行反向股拆以提升股價，但未能持續達標。儘管公司於12月9日提出申訴及合規計畫，但那斯達克聽證小組在12月10日駁回申請，確認將按計畫暫停交易。

廣告 廣告

消息一出，市場反應劇烈，明珠物流股價跌至0.0364美元，單日跌幅達35%以上。專家指出，退市將嚴重影響公司股票流動性，並可能轉至管制較低的場外交易市場（OTC），增加籌資難度及經營挑戰。對明珠物流而言，短期內須應對股價波動與流動性下降，長期則需調整策略，重建投資人信任，並尋求財務復甦與經營穩定的途徑。

根據《WRAL NEWS》報導，明珠物流此次退市凸顯了那斯達克對上市公司合規的嚴格要求。那斯達克首次通知公司不合規後，明珠物流雖提出反向股拆及合規計畫，但那斯達克聽證小組仍駁回申訴，使公司無法在短期內挽回上市資格。此次退市也意味著公司股票將失去主要交易所平台的曝光度與資金流入渠道。

退市對行業及市場也可能帶來連鎖效應。競爭對手尤其是小型物流公司，可能因此獲得相對優勢，而明珠物流的合作夥伴及供應鏈則需重新評估合作風險。大型物流企業如UPS或FedEx雖不受直接影響，但事件增強了市場對穩健、守規企業的信任。

報導指出，短期內，公司將在OTC市場交易，流動性受限，股價可能進一步承壓，長期而言，必須透過策略調整、資產重組或尋求私募資金，建立可行的營運模式及財務基礎，才能重建投資者信心，維持公司生存與發展。若無法有效改善，明珠物流的經營與上市前景仍將不明朗，甚至可能面臨私有化或破產的風險。

更多東森新聞報導

外資投信沒倒貨 股價反覆被重砸？ 專家揪兇手：不是看壞

產業遇逆風集團罕見虧損 王文祥4封信成訴訟導火線

新／8年投1.25兆國防預算 軍工股題材加持多檔漲停

