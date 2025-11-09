明登記綠高雄市長初選！邱議瑩組「受害者聯盟」爆陳其邁猛料

民進黨立委邱議瑩今（9日）在美麗島雜誌社原址掛上競選新看板，並邀集高雄市長陳其邁多位昔日子弟兵，組成「受害者聯盟」爆料與高雄市長陳其邁相處的往事。她也宣布將於10日赴民進黨中央登記參加高雄市長初選，並指美麗島事件孕育了她的政治生命，希望帶著共同作戰的年輕夥伴一起打拚。

有意爭取2026民進黨高雄市長初選提名的立委邱議瑩9日特別選在美麗島雜誌社原址掛上競選新看板，並找來多位高雄市長陳其邁先前的子弟兵，化身「受害者聯盟」爆料。（報系資料照）

民進黨高雄市長初選進入白熱化階段，邱議瑩9日掛出與陳其邁合體的看板。高雄市議員鄭孟洳、林志誠，有意參選下屆高雄市議員的張以理、張耀中、林浤澤等人，以陳其邁昔日團隊成員、幕僚的身分到場力挺。現場氣氛熱絡，眾人輪番上陣吐槽陳其邁。

邱議瑩在現場爆料，她某次跑攤時身體不適，擁有醫師背景的陳其邁見狀立即開藥單，要她到藥房買藥。她買完藥吃下肚後，同桌友人卻取笑說，陳其邁已經很久沒當醫生，「他開的藥還買得到算一流，而妳連看都沒看，直接吃下肚更一流」。邱議瑩表示，開藥遭人取笑讓陳其邁覺得沒面子，還禁止她對外張揚。

邱議瑩。（圖／中天新聞）

鄭孟洳指出，陳其邁擔任立委時她是其辦公室助理，由於當時身材比較胖，常被陳其邁取笑要她減肥，但最常對她餵食的也是陳其邁。鄭孟洳說：「陳其邁看起來嚴肅，嘴巴有時候很毒舌！」她體認到陳其邁是一位非常細心且關心員工的老闆，而邱議瑩也有相同特質，外表雖然看起來很凶，但其實是細心溫柔且關懷員工的人。

張耀中、林志誠透露，陳其邁雖然戴眼鏡，其實眼睛早已動過雷射手術，目前沒有近視問題，但因為還是習慣自己戴眼鏡的樣子，所以特別配了無度數鏡片。他們2人都被陳其邁問過「戴眼鏡比較帥，還是不戴比較帥」，惹得現場哄堂大笑。

陳其邁。（圖／中天新聞）

張以理表示，2018年跟著陳其邁競選市長，他們在清晨5點多看見學生要去文化中心搶鏡子練舞，陳其邁就一直把這件事情放在心上，過程中歷經敗選、補選都沒忘記。陳其邁在2020年就職市長次日的半夜，突然致電給他，要求盤點各場域，規畫給年輕人練舞的空間。他指出，邱議瑩在立院推動再生醫療法整整10年，他們對事情的執著與用心令人感佩，所有候選人之中「邱議瑩最像陳其邁」。

