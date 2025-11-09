明發布海警！鳳凰料以「輕颱之姿」穿過台灣 大台北等3地慎防豪雨
中央氣象署今（11/9）表示，鳳凰颱風預估今晚登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉接近台灣，由於環境不利發展，強度可能減弱為輕颱，預計明天發布海警，後天發布陸警。週一二受到颱風外圍及東北季風共伴效應影響，大台北、宜花要慎防豪雨以上降雨。
氣象署預報員張承傳說，目前鳳凰颱風已達強度顛峰，為中颱上限，暴風半徑250公里，預估今晚通過呂宋島，明天進入南海，週二北轉接近台灣，週三、週四進入台灣海峽再通過台灣，至於何處登陸仍要持續觀察。
北轉過程中，因垂直風切大，強度將逐漸減弱，預估接近及通過台灣時將減弱為輕度颱風。週四，颱風將來到台灣東北方海面，強度有機會減為熱帶性低氣壓。
張承傳表示，明、後天東北季風加上颱風外圍環流將產生共伴效應，是未來一週降雨最明顯的2天，地區包括大台北、基隆北海岸、宜花東、恆春半島，尤其大台北、宜花地區可能有豪雨等級以上降雨。
隨著颱風慢慢接近台灣，週三起除花東仍有大雨或局部豪雨外，中南部雨勢逐漸增多，出現大雨或局部豪雨，北部及東北部雨勢則會較為趨緩。週四再轉為東北風環境，中部以上及東北部雨勢又變明顯，北部地區有局部較大雨勢。
在溫度部分，張承傳表示，明天北部及東北部轉涼，約22至25度，中南部明天高溫30至32度，週二起因降雨及雲量增多，高溫約降至27、28度。
風浪方面，今明兩天台南以北、基隆北海岸、各離島留意8級陣風，苗栗、台中、彰化、恆春半島可能有11級強陣風。台灣附近各海面浪高約4至6公尺。
