明白天回暖 北台灣周六高溫回升至20℃ 下周二再變天轉涼

中央氣象署最新天氣預報指出，明天白天起各地逐漸回溫，僅北海岸、大台北山區及東半部有局部降雨。北台灣周六（24日）高溫將回升至攝氏20度，周日（25日）、下周一（26日）再升溫至22至24度，但下周二（27日）再變天，東北季風增強、天氣轉涼。

中央氣象署最新天氣預報指出，23日白天起各地逐漸回溫，僅北海岸、大台北山區及東半部有局部降雨。圖為台北市萬華區民眾在公園運動。 （中央社）

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署下午發布低溫特報，今天至明天上午天氣寒冷，留意金門縣以及苗栗以北，包括新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣有持續攝氏10度左右、連江縣有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號），而台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市防有10度以下氣溫（黃色燈號）。

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，強烈大陸冷氣團持續影響，但最冷的時間是在今天，明天冷氣團減弱過程，整體雲系、水氣也會逐漸減少，僅剩迎風面北海岸或大台北山區、東半部地區有少部分局部降雨，西半部地區大致多雲到晴。

氣溫部分，劉沛滕表示，預計明天白天北台灣高溫回升到17、18度，那中南部高溫約20度左右，但因輻射冷卻影響，中部以北、部分南部地區仍可能出現11、12度低溫。

劉沛滕指出，24日白天將進一步回溫，北台灣高溫20度，中南部24、25度，而25日、26日北台灣高溫將升至22到24度，中南部高溫甚至可能來到25度左右或以上。

劉沛滕提醒，下周二（27日）起受東北季風影響轉涼，預計連續2天北台灣低溫約15度，白天因下雨緣故，高溫剩18到20度，而中南部則須留意日夜溫差大。

劉沛滕指出，25日到26日僅東半部地區有些零星降雨，西半部持續多雲到晴，他提到，27日清晨有道鋒面先通過，後續東北季風增強，加上華南雲系東移，因此在27日、28日上半天迎風面北部、東半部地區較容易下雨，中部地區也可能出現零星降雨。



