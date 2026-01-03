明白天回溫！多地清晨仍恐10度以下 週一強烈大陸冷氣團來襲又降溫

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

中央氣象署今（3）日稍早指出，明（4）日雖然強烈大陸冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻影響，各地依然偏冷，新北至苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區上午有10度以下氣溫發生的機率，而白天氣溫回升，應留意西半部及東北部日夜溫差大，中央氣象署也表示，5日（週一）起強烈大陸冷氣團南下，至6日時氣溫逐漸下降，7日至8日時受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷。

明（4）日強烈大陸冷氣團減弱，白天將回溫。（示意圖／資料照）

而在明日氣溫方面，預測低溫中部以北及東北部10至12度，南部及花東14至16度，其中局部空曠地區及近山區平地在新北、桃、竹、苗、南投、雲林、宜蘭、金門有10度以下低溫發生的機率，中央氣象署也提醒民眾應注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒；預測高溫方面，中部以北及東半部21至23度，南部約24度。

天氣方面，中央氣象署表示由於環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，而5日至6日時則是預估桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，5日竹、苗地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

