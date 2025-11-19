明目張膽宣傳跨境鎮壓！中國國台辦：已收上萬「台獨舉報信」

國際中心／綜合報導

「台獨舉報」業績好？中國國台辦19日記者會上指出，自今年3月底推出「舉報台獨」的專欄以來，已收到上萬封舉報電郵，並再度恐嚇「對台獨打手、幫兇嚴厲打擊、終身追責」，持續明目張膽對台「跨境鎮壓」。

中國國台辦發言人朱鳳蓮持續鼓吹「舉報台獨」，明目張膽宣傳跨境鎮壓。（圖／翻攝自國台辦微博）

國台辦：已收上萬舉報信

根據國台辦19日例行記者會的逐字稿紀錄，中國中央廣播電視總台的「看台海」記者詢問，國台辦自3月26日推出「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」後成績如何，以及會採取哪些懲處措施。

廣告 廣告

發言人朱鳳蓮回應稱「舉報線索絡繹不絕」，聲稱已收到上萬封舉報郵件。她還表示，這代表兩岸民眾想嚴懲台獨打手與幫兇的態度，並恐嚇：「將嚴厲打擊、終身追究。」

先前台灣網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）遭中共公安機關懸賞，中共要求蒐集他們的「犯罪線索」，稱會提供5至25萬人民幣獎勵；而立委沈伯洋甚至被重慶公安局以涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。朱鳳蓮再次正當化「中共跨境鎮壓、長臂管轄的行為」，大肆鼓吹台灣民眾提供八炯與閩南狼的犯罪證據，聲稱「有關方面將嚴格依法保護舉報人的信息和合法權益」。

再反賴清德訪美

另外，有記者問及「民進黨當局正尋求賴清德年底前過境美國」一事，朱鳳蓮再次戰狼式回覆：「我們堅決反對賴清德以任何由頭、任何形式竄美活動……正告賴清德當局，妄圖『倚美謀獨』枉費心機，注定失敗。」

而對於近期日本首相高市早苗的挺台發言，朱鳳蓮老調重彈，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉，日方應立即停止挑釁越線。還稱「希望台灣同胞充分認清，日本相關行徑的危險性及危害性。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

鄭麗文何時訪中國見習近平？朱鳳蓮聽到「箭在弦上」笑出來

賴清德年底前過境美國？國台辦跳腳喊：堅決反對任何由頭、形式竄美活動

聲援沈伯洋！綠委提案「譴責中共」委員會上通過 王定宇嘆：遺憾院不做

中國快看！被質疑無法通緝沈伯洋 國台辦氣到口誤：「懲獨」必遭懲治

