明知不會過關！ 賴總統重話批在野提彈劾「浪費時間」

政治中心／林靜、欒秉宙 台北報導

先前在野黨針對總統賴清德提出彈劾案，但國民黨加民眾黨在立法院席次並未過3分之2、彈劾案可預期不會過關，今（1號）賴總統首度針對彈劾回應，他說不理解在程序不通過情況下、為何還要把寶貴時間浪費在這。

「三民主義吾黨所宗。」

元旦總統府前升旗典禮，總統全程開口高唱國歌，和台下官員來賓互動，同樣引發關注。

和行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜都握手寒暄，相較之下，今年也到府前觀禮的國民黨主席鄭麗文，因為站位較遠，賴、鄭雙方沒直接互動，倒是鄭麗文逮到機會，衝上前和韓國瑜玩自拍。

兩人當眾拍個不停，鄭麗文拍完，隨後和卓榮泰擦身而過，鄭麗文不只沒理會、彼此連眼神都沒對上，形同陌生人，不理卓也不想回應賴總統，朝野零互動。

國民黨主席鄭麗文vs.記者：「總統好像有跟您揮手，有嗎我沒有看到，他是跟我揮手嗎。」





總統賴清德：「身為總統我會積極行動，促成朝野合作我也要重申，只要有助於化解對立凝聚共識，我願意在合憲方式下，赴立法院進行國情報告。」

新年第一天，總統就主動向在野釋善意，但藍白卻放著重要預算不審，在人數不足下執意提彈劾總統，這讓賴總統很感慨，直言無法認同。

總統賴清德：「我去年上任到現在，我不貪不取沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在，為什麼要把寶貴的，立法院的時間浪費在這，你明知道，你沒有三分之二的多數，你還要提案浪費時間，不把立法院寶貴的時間，拿來審查中央政府總預算，卻把時間浪費在這裡。」

總統連提了3次浪費時間，不過看在黃國昌眼裡，依舊有話要說。





民眾黨主席黃國昌：「在蘇貞昌主席的帶領之下，針對毀憲亂政的行為，要發動彈劾程序的時候，那時民進黨好像，不要說三分之二，連二分之一都不到。」

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱：「搞錯了不管是馬英九時期，還是陳水扁時期，國會的在野黨，都曾經想要提出過罷免，過不了三分之二門檻，這樣的彈劾簡直當兒戲，所以我們說他是假彈劾真亂台。」

鍾佳濱反嗆黃國昌才是法學知識忘光光，元旦這天朝野火藥味依舊不減。





