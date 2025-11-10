明知人家有老公！桃園男「自稱哥哥」狂撩人妻：想脫妳褲子 代價曝光

記者羅欣怡／桃園報導

桃園男子一直傳訊給人妻撩撥，對話超鹹濕。（示意圖／資料照）

桃園一名男子阿強（化名）明知道小美（化名）已婚，卻還硬要撩對方，不但天天LINE密聊到深夜，還傳出一堆鹹濕訊息「想脫妳褲子」、「很想開妳腿」等露骨文字。小美丈夫阿力（化名）氣得提告求償80萬元。桃園地院審結後，認定阿強侵害配偶權情節重大，判賠10萬元。可上訴。

判決書指出，阿力和小美結婚多年感情穩定，沒想到阿強公然越界，從2024年4月開始，頻繁與小美聯繫，雙方幾乎每天深夜聊天，阿力查看妻子的LINE內容後傻眼，對話裡全是曖昧、煽情，甚至直接講性愛暗示，讓他憤而提告，求償80萬元。

法院審理時，阿強被合法通知卻沒出庭，也沒提出任何書狀辯解，法官當庭查看對話紀錄，阿強自稱「哥哥」，還不斷撩撥小美「我喜歡妳，不在乎妳是人妻」、「妳讓我想結婚」，甚至語出驚人：「可以讓我夢到妳衣服都沒有，被我欺負的樣子嗎」、「真想抱妳要脫妳褲子」、「很想開妳腿」...等。

法官認為，這些訊息早就超出一般男女正常互動範圍，屬明顯的私情往來，阿強行為已經不法侵害阿力的配偶權。考量雙方經濟狀況與行為情節，法官最終裁定阿強應賠償10萬元。

