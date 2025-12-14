明知已婚！人妻怒控小三車友傳私密照 提告侵害配偶權

人妻控丈夫與車友葉姓女子發展婚外情，葉女明知已婚仍傳私密影像、視訊互動並多次投宿旅館。（示意圖／Pixabay）





新北一名人妻指控，丈夫與車友葉姓女子發展不倫關係，葉女明知人夫已婚，仍長期以露骨訊息、私密影像及視訊互動往來，甚至多次相約投宿旅館發生關係。法院審理後認定侵害配偶權成立，判葉姓女子賠償人妻精神慰撫金20萬元。

判決指出，人妻與丈夫於2008年結婚，丈夫於2021年間因參與騎車活動結識葉姓女子後，雙方互動逐漸密切。人妻表示，葉姓女子不僅多次傳送裸露私處、僅著內衣褲等具性暗示的自拍照給丈夫，還曾在洗澡時以視訊方式進行不當互動，並與丈夫多次外出幽會。

廣告 廣告

法院查明，2021年至2022年間，丈夫與葉姓女子多次前往汽車旅館停留並發生性關係，另也曾在葉女住處發生親密行為。人妻表示，葉姓女子明知丈夫為有配偶之人仍持續介入，導致婚姻信任基礎崩解，使她承受巨大精神痛苦，因而提起訴訟請求賠償100萬元。

庭審時，葉姓女子坦承與人夫確有婚外情，亦知對方已婚，對賠償責任不爭執，但辯稱自身為全職照顧家庭、經濟能力有限，無法負擔高額賠償。

法院指出，婚姻關係中配偶互負忠誠義務，第三人若明知對方已有配偶仍以逾越分際方式介入，足以侵害他人配偶身分法益，依法應負侵權賠償責任。金額部分，法官綜合雙方身分、經濟狀況與侵害程度等情狀，認為100萬元請求過高，裁定以20萬元慰撫金較為適當，全案仍可上訴。

更多東森新聞報導

上士妻外遇少校！夫抓包「共度5夜」直衝營區理論

30年尪愛上美甲師 汽旅嗨玩...正宮見親密照崩潰提告

妻驚見尪藏「藍色小藥丸」求助徵信社 真相曝光瞬間哭了

