明知彈劾總統不會過仍提案？她揭「藍白目的」 一句話預告結局

政治中心／陳慈鈴報導

國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》。藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，時代力量黨主席王婉諭一早揭露藍白明知不會通過卻仍要提案的目的，並直言此舉「無法解決憲政僵局。」

王婉諭表示，今天早上，國民黨、民眾黨將宣布提案「彈劾」賴清德總統。朝野的憲政衝突，正式進入下一回合。

王婉諭指出，在藍白《財劃法》、年金改革的暴衝修法之後，被逼得無路可退的執政黨，最終選擇了「不副署」的決定。對執政黨來說，他們很清楚這是一場豪賭。在憲法法庭被在野黨全面癱瘓的狀況下，這樣的決策，在野黨當然也會做出回應。

王婉諭說，這一刻起，雙方的選擇，都會在憲政史上留下紀錄。昨天，藍、白兩黨，提案決議要將卓榮泰院長移送監察院彈劾。代表他們顯然無意倒閣，要以彈劾的方式來回擊。今天，藍、白宣示彈劾賴清德總統，更使衝突升溫。

王婉諭認為，但關鍵是，依照《憲法》規定，立法院要向司法院提出彈劾案，需要立法院有1/2 的立委提議，以及2/3的立委支持通過。提議之後也需要76席立委來支持，以在野黨席次來說，完全不夠。

「既然如此，為什麼在野黨還要提案？」王婉諭認為，除了宣示意味濃厚之外，最重要的，就是根據《立法院職權行使法》：彈劾總統成案交付全院委員會時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。也就是說，在野黨的目的，就是要讓賴清德總統進入立法院。不過，這樣的政治選擇，也無法解決憲政僵局。

