明知彈劾賴清德不願過 王鴻薇：留下記錄讓歷史評價

[Newtalk新聞] 藍白兩黨在立法院提案彈劾總統賴清德，在下周邀請被彈劾人到國會說明並詢問前，立法院今（15日）召開第二場彈劾公聽會。國民黨立委王鴻薇發言表示，今天是重要的憲政時刻，他們正在進行中華民國歷史上第一次總統被彈劾，他們懷著沈重的心情，要讓歷史記錄下來，賴清德恣意違背憲法的托付，破壞五權分立精神，留予歷史做出正確的評價。

王鴻薇指控，賴清德上任這將近2年時間，不但不以國家社稷為重，為了自己的權利與政治利益，不惜撕裂人民，更積極製造社會對立。上任不久就領銜發起台灣民主政治史上最大的笑話「大罷免」。賴清德不但帶領著執政黨，策動許多偽公民團體，實際上是青鳥側翼，擾亂社會，製造衝突，更定期與柯建銘、罷免團體、曹興誠等開會。

王鴻薇提到，民進黨團總召柯建銘在前總統陳水扁的訪談節目上就承認「他每周向總統兼黨主席賴清德報告罷免進度。」民進黨民意代表也在政論節目上說漏嘴，賴清德每週都跟罷免團體開會，目的就是為了無差別罷免在野黨所有立委。賴清德辜負民眾的期待，把台灣社會帶入前所有的緊張對立，光是第一點賴清德被彈劾，就是一點都不冤望。

王鴻薇接著批評，大罷免大失敗後，賴清德不見反省，幾個月後竟然還發言認為「在野黨沒有接受到教訓」，繼續製造社會對立，公然與多數民意對著幹。選舉選不贏，乾脆獨裁，發動行政院長卓榮泰行使「不副署」立法院通過的法律，拒絕依法行政，賴清德半夜還發影片力挺，簡直荒唐可笑。

王鴻薇表示，卓榮泰自封「憲法守門人」，然而，我國憲法體制中，只有規定行政院對立法院負責；覆議案被否決行政院應接受立法院決議，並未賦予行政院長任何憲法逾越行政權權限，卓榮泰擴權獨裁醜態畢露。若行政院長可憑個人好惡否定經由民意代表三讀通過並維持原案的法案，則我國民主選舉將形同虛設，行政權將無限擴張為實質的「獨裁權」。

王鴻薇表示，今天行政院以「不副署」對抗全民意志，讓行政首長超越法律、超越民意機關，而行政院長及背後的總統，更是成為掌握司法、立法與行政一體的獨裁者，形同讓賴清德登基「現代皇帝」。她要提醒大家，自中華民國行憲以來，從未有任何總統曾違反憲義務，不法律公布立院通過的法律。

王鴻薇再指控，賴清德擔任總統至今，「社會對立」、「行政獨裁」、「染指司法」通通發生，哪怕任一種發生都是國家不可承擔之重，賴清德竟自創名詞說什麼「在野獨裁」這種笑死人的言論，這些危害民主法治的作為全都是賴清德主動發起，而且還樂此不疲，有這樣的總統，不是悲哀什麼是悲哀。賴清德危害國家民主憲政、顛覆國家體制意圖，已昭然若揭。為維護中華民國之憲政體制，也為了全國人民安定的生活與未來，彈劾賴清德勢在必行。

